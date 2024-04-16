商業興觀點／首都客運 催動 ESG 領航力

走近三重天台廣場入口，立刻被一名服儀合宜、態度親切的工作人員所迎接。他主動詢問我的來意，得知我前來參加首都客運集團的ESG推動宣示大會後，一路陪同搭乘電梯至八樓的集團總部，並引導至典禮會場。沿途經過辦公區，首都同仁都客氣親切，笑容滿面。

不禁讓人好奇，身為國內客運龍頭的首都客運集團，十幾年來如何保持公車服務品質評鑑優等生資格；而初次造訪集團，感受嚴謹卻又充滿活力的企業文化，更讓人想一探首都客運集團公司治理的奧祕。

ESG宣示大會上，擁有業界最大運量、車隊規模最龐大的首都客運集團，由李博文董事長率領集團董事會代表、旗下首都客運、臺北客運、大都會客運、三重客運、台中客運等五家公司（逾4,200輛車、6,000名員工）一級主管及企業工會理事長，宣示首都客運集團將成立永續發展委員會及永續發展推動小組，落實集團ESG永續發展，並展現上下同心全員投入的決心。

會後與首都客運交流ESG輔導，方知李博文董事長非常重視「員工福祉」與「公司形象」，反映於ESG宣示大會集團上下全心投入的高度凝聚力，也顯示集團與ESG的距離更為接近。

根據ESG推動經驗，環境（E）、社會（S）與公司治理（G）三個面向，以公司治理最為重要，若公司治理階層重視ESG，願意投入資源與整合人力，甚至成立永續發展委員會或推動小組等專責組織，ESG才可能落實。因此，公司治理階層的經營理念與ESG永續愈接近，愈有助於企業ESG落實。

首都客運集團的ESG旅程或許起步較晚，但作為國內客運業的龍頭，始終秉持著對自身的高期許，渴望成為ESG永續的引領者，以此激勵整個汽車客運業向著ESG目標邁進。

在交通部所屬的公益法人中華顧問工程司的支持下，首都客運集團攜手中華民國運輸學會，組成了一個專注於ESG輔導的團隊，其中包括商業發展研究院和陽明交通大學等合作夥伴，共同推動淨零和ESG相關措施的實施，並主動出版永續報告書。首都客運集團擁有著潛在的永續治理優勢，不僅在公車服務品質評鑑方面成績斐然，更是汽車客運業永續發展的關鍵推動者。

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