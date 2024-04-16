聽新聞
test
0:00 / 0:00

商業興觀點／首都客運 催動 ESG 領航力

經濟日報／ 李洋寧（商研院智科中心研究員）

走近三重天台廣場入口，立刻被一名服儀合宜、態度親切的工作人員所迎接。他主動詢問我的來意，得知我前來參加首都客運集團的ESG推動宣示大會後，一路陪同搭乘電梯至八樓的集團總部，並引導至典禮會場。沿途經過辦公區，首都同仁都客氣親切，笑容滿面。

不禁讓人好奇，身為國內客運龍頭的首都客運集團，十幾年來如何保持公車服務品質評鑑優等生資格；而初次造訪集團，感受嚴謹卻又充滿活力的企業文化，更讓人想一探首都客運集團公司治理的奧祕。

ESG宣示大會上，擁有業界最大運量、車隊規模最龐大的首都客運集團，由李博文董事長率領集團董事會代表、旗下首都客運、臺北客運、大都會客運、三重客運、台中客運等五家公司（逾4,200輛車、6,000名員工）一級主管及企業工會理事長，宣示首都客運集團將成立永續發展委員會及永續發展推動小組，落實集團ESG永續發展，並展現上下同心全員投入的決心。

會後與首都客運交流ESG輔導，方知李博文董事長非常重視「員工福祉」與「公司形象」，反映於ESG宣示大會集團上下全心投入的高度凝聚力，也顯示集團與ESG的距離更為接近。

根據ESG推動經驗，環境（E）、社會（S）與公司治理（G）三個面向，以公司治理最為重要，若公司治理階層重視ESG，願意投入資源與整合人力，甚至成立永續發展委員會或推動小組等專責組織，ESG才可能落實。因此，公司治理階層的經營理念與ESG永續愈接近，愈有助於企業ESG落實。

首都客運集團的ESG旅程或許起步較晚，但作為國內客運業的龍頭，始終秉持著對自身的高期許，渴望成為ESG永續的引領者，以此激勵整個汽車客運業向著ESG目標邁進。

在交通部所屬的公益法人中華顧問工程司的支持下，首都客運集團攜手中華民國運輸學會，組成了一個專注於ESG輔導的團隊，其中包括商業發展研究院和陽明交通大學等合作夥伴，共同推動淨零和ESG相關措施的實施，並主動出版永續報告書。首都客運集團擁有著潛在的永續治理優勢，不僅在公車服務品質評鑑方面成績斐然，更是汽車客運業永續發展的關鍵推動者。

ESG 客運

延伸閱讀

證交所今年首場大型海外引資活動 凸顯 AI 產業供應鏈關鍵角色

台日集保攜手深化合作 集保結算所出訪日本成果豐碩

美相關基金 進場時機到

00923任意時間買入都可以？ 存股人：長期持有績效與勝率很高

相關新聞

藥局連鎖化五強大拚場 龍頭大樹明年門市要達500家

台灣藥局連鎖戰況愈來愈激烈，雖然藥局家數的密度相當高，但隨著藥局連鎖化的風潮持續成長，大樹、佑全、諾貝兒、躍獅、杏一等前...

蘇澳E-dReg儲能案場啟用 台泥躍最大電力交易聚合商

台泥昨（15）日宣布，宜蘭蘇澳建置的35MW E-dReg儲能系統正式啟用，並參與台電電力交易。E-dReg儲能是目前台...

數位沛方／聰明管理 善用四象限表

最近在協助的幾個組織都面臨類似的課題，就是領導管理。有一位老闆從學生時期開始創業，之後愈做愈好，公司也成長到了幾十人的規...

發現薇趨勢／電動車還是一門好生意嗎？

全球永續意識抬頭，推行電動車逐漸成為各國施政的默契。

百大創新獎 工研院八度出線

科睿唯安（Clarivate）昨（15）日頒發「2024全球百大創新機構獎」予台灣11家機構，其中工研院八度獲此殊榮，是...

商業興觀點／首都客運 催動 ESG 領航力

走近三重天台廣場入口，立刻被一名服儀合宜、態度親切的工作人員所迎接。他主動詢問我的來意，得知我前來參加首都客運集團的ES...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。