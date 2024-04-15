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藥局競爭白熱化 大樹：藥師炙手可熱、愈來愈難找

中央社／ 台北15日電

台灣藥局密度高，大樹藥局董事長鄭明龍今天表示，藥局「連鎖率沒到，但密度先到」，連科技業、營建業、電信業都想搶進，加上連鎖藥局持續擴張，台灣藥師愈來愈難找，起薪約新台幣9萬元，比新進醫師高，藥局競爭已趨於白熱化。

連鎖藥局今年興起上櫃潮，擁有丁丁藥局的諾貝兒與佑全藥局3月陸續掛牌上櫃。鄭明龍今天在媒體交流會指出，除了藥局進入資本市場之外，科技業如佳世達就入股丁丁藥局，營建業如寶佳建設入主從南部發跡的新高橋藥局，就連電信業如中華電信旗下神腦國際，也在104人力銀行招募藥師，市場競爭十分激烈。

鄭明龍說，「台灣藥局連鎖率低，但不代表產業好做（經營）」，好做與否關鍵是店數多不多，可服務多少人。台灣連鎖率低，而一家藥局服務人數僅約2100至2200人；但放眼全世界，除了中國大陸之外，沒有一個國家的藥局只有服務3000人以下能成為常態。

由於開設藥局，一間必須配備藥師，並擔任負責人，以目前藥局開設家數來看，藥師可說炙手可熱。他說，曾統計過一位藥師從學校畢業後，10年內工作環境會變化3到4次，可能去醫院、藥廠或藥局，因為藥師選擇多，所以藥局需才孔亟，現在大家比的是薪資和工作條件。

若與一般剛畢業大學生起薪3萬元相比，擁有藥師資格的「第二藥師（畢業當天就能擔任藥師新鮮人）」，起薪是9萬元，不但是一般人3倍，甚至也比剛當醫師的月薪約6至7萬元還高。

科技業 醫師

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