快訊

台積電也出手救援！台電四部發電機組跳機 今晚差一點北台灣大停電

楊寶楨辭民眾黨有了新頭銜 謝國樑邀請擔任基隆政策推廣大使

精測遭空襲！傳被檢調搜索 公司三聲明回應子虛烏有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大樹藥局前進中國大陸 鄭明龍：這兩個改變是關鍵

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

大樹（6469）董事長鄭明龍15日表示，日前已和中國大陸上市公司、同時也是大陸第五大藥局業者漱玉平民簽署意向書，雙方將成立合資公司，並由大樹藥局取得主導權，首家門市將在山東落腳，預估第4季開出首家門市，首波先以開出10家門市為目標。

大樹藥局積極跨足海外市場，大陸布局是市場關注焦點。大樹藥局中國轉投資大漱杉公司主要有三大股東，大樹與日本連鎖藥妝SUGI合資公司大杉樹，由大樹持股60%，此合資公司再與漱玉平民成立大漱杉公司，由大杉樹持股51%，等於大樹間接持有中國轉投資事業逾三成持股，並擁有主要經營權。

鄭明龍表示，大樹決定要進軍中國大陸有二大關鍵，其一，過去大陸不開放外資持股藥局股權過半，但在2020年開始，政策轉向，雖然一開放就遇到疫情，但是去年已開始看到美國、澳洲等當地大型藥局前往卡位，有愈來愈多的外資前往布局，為這個閉鎖幾十年的市場帶來一股新氣象。其二，是大陸醫保制度的改革，過去大陸民眾到藥局買藥是透過醫保卡，由政府買單，但是近年政府負擔的金額已經開始下降，消費者買藥要自掏腰包，這對在地藥局來說，缺乏相關實務經驗，對大樹來說則是發展契機。

鄭明龍表示，中國大陸合資公司透過三方股東持股，可以降低風險，同時集合三方資源，第一階段以投入10~20家門市測試水溫，一旦成功就會快速複製，加上漱玉平民是大陸排名第五大藥局業者，在全中國大陸擁有超過1萬家藥局，透過與其結盟，亦可降低風險。

布局

延伸閱讀

他嘆大陸公車少「1設備」很落後 網反譏：台灣才奇怪

大陸國安部公布「十大公民舉報案例」 鼓勵全民抓間諜

今年GDP增速 高盛花旗估5%

陸銀下架大額存單 逼錢入市

相關新聞

他剛簽約就地震、房子裂了怎辦？專家：尷尬期這麼做

已經簽約的房子，碰到地震，震後出現裂縫，該怎麼辦? 一位民眾就碰到這樣的情況，在臉書「買房知識家」發問。住商不動產企研室...

陽明董事長鄭貞茂：全球運價較去年好 陽明獲利跟著好

陽明海運（2609）董事長鄭貞茂指出，全球貨櫃輪市場運價較去年好，陽明海運有信心營運可以維持在獲利水準之上；不過，這樣的...

全家推新手搖品牌「搖搖茶吧」 斥資5000萬布局封口機

全家（5903）搶攻千億手搖茶飲商機，4月17日起將推出全新手搖品牌「搖搖茶吧」，並以「果茶風味、有料口感、手搖樂趣」為...

北市明星學區宅房價 關渡爸媽五字頭入住最輕鬆

台北市113學年度共計36所額滿公立國小，住商機構彙整實價資料，觀察明星國小周邊房價表現，其中以大安區金華國小的學區宅最...

大樹董座：台灣藥局密度世界第一 藥師起薪喊到10萬

大樹（6469）董事長鄭明龍15日表示，資本力量進到藥局後，在人才、店舖的競爭愈來愈白熱化，過去每年非藥師薪資調幅3~5...

寬量國際「第15屆Taiwan CEO Week」展開 32家台企參與盛會

寬量國際（QIC）「第15屆Taiwan CEO Week」15日起一連在新加坡及台灣舉行一周，此次活動將有橫跨上市及未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。