大樹藥局前進中國大陸 鄭明龍：這兩個改變是關鍵

大樹（6469）董事長鄭明龍15日表示，日前已和中國大陸上市公司、同時也是大陸第五大藥局業者漱玉平民簽署意向書，雙方將成立合資公司，並由大樹藥局取得主導權，首家門市將在山東落腳，預估第4季開出首家門市，首波先以開出10家門市為目標。

大樹藥局積極跨足海外市場，大陸布局是市場關注焦點。大樹藥局中國轉投資大漱杉公司主要有三大股東，大樹與日本連鎖藥妝SUGI合資公司大杉樹，由大樹持股60%，此合資公司再與漱玉平民成立大漱杉公司，由大杉樹持股51%，等於大樹間接持有中國轉投資事業逾三成持股，並擁有主要經營權。

鄭明龍表示，大樹決定要進軍中國大陸有二大關鍵，其一，過去大陸不開放外資持股藥局股權過半，但在2020年開始，政策轉向，雖然一開放就遇到疫情，但是去年已開始看到美國、澳洲等當地大型藥局前往卡位，有愈來愈多的外資前往布局，為這個閉鎖幾十年的市場帶來一股新氣象。其二，是大陸醫保制度的改革，過去大陸民眾到藥局買藥是透過醫保卡，由政府買單，但是近年政府負擔的金額已經開始下降，消費者買藥要自掏腰包，這對在地藥局來說，缺乏相關實務經驗，對大樹來說則是發展契機。

鄭明龍表示，中國大陸合資公司透過三方股東持股，可以降低風險，同時集合三方資源，第一階段以投入10~20家門市測試水溫，一旦成功就會快速複製，加上漱玉平民是大陸排名第五大藥局業者，在全中國大陸擁有超過1萬家藥局，透過與其結盟，亦可降低風險。

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