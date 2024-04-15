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國際原料價揚 豐興廢鋼、鋼筋每噸漲200元

中央社／ 台北15日電

由於國際原料多數價格走揚，條鋼廠豐興本週盤價續揚，國內廢鋼、鋼筋基價每噸分別漲新台幣200元。

調整後，豐興本週國內廢鋼收購價為每噸1.07萬元，鋼筋每噸1.93萬元；型鋼產品由於市場行情波動較小，本週持續以平盤每噸2.67萬元開出。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼每噸跌至368美元，美國貨櫃廢鋼報價每噸漲至365美元，澳洲鐵礦砂每噸由97.8美元噸漲至111.2美元。

美國 豐興 鐵礦砂

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