明安：高爾夫球產業今年不錯 客戶期待與明揚整合

高爾夫球桿頭廠明安國際總經理周益男今天表示，2024年高爾夫產業應該不錯，球具或球的市場都看好，客戶期待看到明安、明揚資源整合。

明安今天宣布，將發行新股對價取得明揚100%股權，明揚普通股每1股換發明安新發行普通股0.54股，暫定9月30日為股份轉換基準日；明安目前對明揚持股51.6%，換股之後，將稀釋每股盈餘，但看好未來整合的效益。

周益男在櫃買中心重大訊息記者會後受訪指出，2022年高爾夫球及球具生產達高峰，2023年去化庫存，球具市場雖然下滑，但「小白球」屬於消耗品，市場依然不錯；2024年高爾夫球最主要市場美國景氣不錯，期待今年表現更好。

他解釋，疫情期間需要保持「安全社交距離」，打高爾夫球成為熱門運動，2022年是出貨高峰；2023年球具市場需求下滑，但高爾夫球屬於消耗品，依然熱賣，不過，明揚因屏東廠發生火災影響出貨。

他說，2023年第2、3季步入淡季，高爾夫球具出貨量掉很多，但球仍賣得很好，觀察2024年淡季表現仍優於2023年，樂觀期待全年整體市場表現。

明揚說明，針對屏東廠火災案，已提列新台幣5億元信託基金，專責賠償之用，目前已使用一半以上，和解率90%以上；將視受傷者身體回復狀況，進一步確認後續再支付金額，可望在5億元信託基金額度內足額完成賠償。

明揚2023年前3季每股虧損12.97元，全年每股虧損17.4元；明揚指出，屏東廠火災案約15.26億元災損已全數在2023年第3季認列，對財報的影響已完整呈現。

周益男表示，明揚1廠火災全毀，但2廠仍在，需要主管機關同意才能復工；至於越南新廠預計今年第3季完工，第4季量產，規劃今年月產能達20萬打高爾夫球。若台灣2廠復工、加上第4季加入的越南新廠，預計明揚產能將可恢復達火災前的4成至5成。

另外，越南新廠是明揚首次在海外生產小白球，新廠有學習曲線；若一切順利，明年可能從今年的月產能20萬打進一步提高產量。

至於發生火災的台灣1廠，明揚將申請局部復工，用做辦公大樓、倉庫，以及支援部分產能或新技術開發的產品。

對於客戶是否因屏東廠火災轉單，周益男強調，明揚因火災無法生產，除依賴庫存支應，客戶也找其他廠商生產，加上客戶本身也有高爾夫球生產廠，特別提高產能因應，等待明揚恢復正常生產，預計明揚在2025年下半年產能可望回到火災前水準；至於球具部分，客戶持續向明安購買，訂單並未流失。

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