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陽明董事長鄭貞茂：全球運價較去年好 陽明獲利跟著好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運。圖／陽明海運提供
陽明海運。圖／陽明海運提供

陽明海運（2609）董事長鄭貞茂指出，全球貨櫃輪市場運價較去年好，陽明海運有信心營運可以維持在獲利水準之上；不過，這樣的高運價會持續多久真的沒有辦法預測，戰爭的不安因素恐會波及到全球經濟發展，必須隨時注意市場變化，只能且戰且走，隨時調整布局策略。

鄭貞茂認為，紅海危機造成大多數船舶前往歐洲都必須繞道好望角，對整個貨櫃輪的供應鏈一定會有相當程度的衝擊，但影響的時間有多久沒有辦法預測；目前中東地緣政治升溫議題，年底還有美國總統大選，對於今年全球經濟變化，還是要維持一個審慎的態度。

法人分析，陽明受惠於貨量回溫，3月營收年、月雙增，3月營收為155.48億元，月增9.05%、年增20.27%；第1季的營收為438.01億元，增幅為18.53%，看好陽明第1季就會擺脫去年第4季虧損，隨著紅海危機影響將延續到第3季旺季，陽明全年EPS有望達5.19元。

營收 陽明海運

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