陽明董事長鄭貞茂：全球運價較去年好 陽明獲利跟著好
陽明海運（2609）董事長鄭貞茂指出，全球貨櫃輪市場運價較去年好，陽明海運有信心營運可以維持在獲利水準之上；不過，這樣的高運價會持續多久真的沒有辦法預測，戰爭的不安因素恐會波及到全球經濟發展，必須隨時注意市場變化，只能且戰且走，隨時調整布局策略。
鄭貞茂認為，紅海危機造成大多數船舶前往歐洲都必須繞道好望角，對整個貨櫃輪的供應鏈一定會有相當程度的衝擊，但影響的時間有多久沒有辦法預測；目前中東地緣政治升溫議題，年底還有美國總統大選，對於今年全球經濟變化，還是要維持一個審慎的態度。
法人分析，陽明受惠於貨量回溫，3月營收年、月雙增，3月營收為155.48億元，月增9.05%、年增20.27%；第1季的營收為438.01億元，增幅為18.53%，看好陽明第1季就會擺脫去年第4季虧損，隨著紅海危機影響將延續到第3季旺季，陽明全年EPS有望達5.19元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 北市仁愛路「每坪1百萬」盤子才買？ 一票人搖頭：窮人思維
▪ 他剛簽約就地震、房子裂了怎辦？專家：尷尬期這麼做
▪ 開除房東趁現在 北市這兩區小宅買比租划算
▪ 北市額滿國小出爐 明星學區房價一次看、這裡最輕鬆
▪ 震後現老宅換屋潮 品牌建商打造質感森系電梯別墅吸睛
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言