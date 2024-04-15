海砂屋都更啟動！575專案計畫已通過第一階段受理門檻

海砂屋都更特快車正式啟動！北市內湖區康樂街136巷申請575專案計畫已通過第一階段受理門檻，經專業團隊協助完成第二階段方案評估，將於4月17日晚間召開說明會，讓民眾了解本案初步規劃，同時收集居民需求及調查都更意願，若意願達標，將協助公開評選實施者以推動後續都更程序，讓住戶儘快獲得安全宜居的生活環境。

基於高氯離子混凝土建築物（俗稱海砂屋）損害不可逆性及重建急迫性，北市府降低海砂屋參與公辦都更意願門檻，於3月4日公告實施「高氯離子混凝土建築物575專案計畫」（下稱575專案計畫），推出「列管我就幫」、「過半即進場」等兩大亮點服務，只要經北市列管屬「須拆除重建」之海砂屋，整合第一階段都更意願超過50%，且尚未辦理自辦公聽會，即可申請專案參與公辦都更，北市內湖區康樂街136巷一案立即受惠，成為575專案計畫受理申請第1案。

本案基地位於內湖區康樂街西側，為列管須拆除之海砂屋，基地面積約1,840平方公尺，經更新處檢核第一階段意願比超過九成，隨即委託專業技術團隊進行第二階段方案評估，協助建築量體、換坪比及財務等試算，已完成初步更新建築規劃方案，預計於4月17日晚間辦理方案說明會並啟動意願調查，屆時民眾可以知道更新後房子預計的樓高、可分回多少房地、初步的房型規劃等資訊，同時啟動意願調查，若意願比達75%，將協助公開評選實施者作業，由實施者擬訂事業計畫及取得住戶同意，並協助後續都更事業計畫報核及重建工作。

另外，為讓更多市民了解本專案計畫內容，更新處將於4月22日晚間6時30分，在台北都更解壓說概念館舉辦市民座談會，針對申請條件、計畫流程及執行期程進行詳盡說明，並與民眾進行意見交流，同時邀請本市建築管理工程處、臺北市都更整合發展協會，共同推廣高氯離子混凝土建築物之現有重建法令規定及輔導機制，歡迎市民踴躍參加，請至雲端連結（https://forms.gle/NoMAL5HpUQATVMyU7）填寫報名資訊，座談會詳情請參考「台北都更解壓說」臉書專頁（https://www.facebook.com/taipei.unzip），或致電（02）2781-5696轉分機7599，將由專人為您服務。

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