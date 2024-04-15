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北市明星學區宅房價 關渡爸媽五字頭入住最輕鬆

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
金華國小鄰近捷運東門站。記者陳再興／攝影
金華國小鄰近捷運東門站。記者陳再興／攝影

台北市113學年度共計36所額滿公立國小，住商機構彙整實價資料，觀察明星國小周邊房價表現，其中以大安區金華國小的學區宅最高價，成交平均單價達122.6萬元。而北投區也有3家國小進榜，且最低約5字頭即可入住。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，大安區機能俱全，加上轄內名校襯托，房價居高不下；北投則屬蛋白區，但能以親民價入住明星學區，CP值相當高。

台北市政府教育局日前核定，113學年度公立國小額滿學校共計36校，其中有18所因設籍學生數與招生數相近，而不需辦理入學審查；另有18所因設籍學生數超出學校可容納人數，將辦理優先入學資格審查。

住商機構根據上述名單，彙整36所明星學校周邊1公里的實價登錄行情。據實價資料，大安區共計7所國小進榜，為北市12行政區之首，且每所國小周邊每坪房價皆站上百萬元以上；其中，金華國小更以單價122.6萬元，坐穩「最貴學區宅」寶位。

徐佳馨指出，觀察周邊平均單價破110萬元的4所明星學校，大多位處大安森林公園周邊，屬於傳統豪宅聚落，地段優勢之下，加上明星學區加持，房價長年都是北市的頂標。

另據實價，北投3所進榜的明星學校，周邊平均單價約5到7字頭，其中關渡國小周邊房價約54.2萬元，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶觀察，3所名校都鄰近紅線捷運站點，其中關渡國小更可說是「出站即到校」，機能便捷，價位具競爭力，讓區域父母負擔減輕不少。

學區 房價

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