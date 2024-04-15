大樹董座：台灣藥局密度世界第一 藥師起薪喊到10萬

大樹（6469）董事長鄭明龍15日表示，資本力量進到藥局後，在人才、店舖的競爭愈來愈白熱化，過去每年非藥師薪資調幅3~5%，藥師一年調5~10%，近年佳世達、寶佳等科技業、營建業都開始投資藥局，甚至傳出電信業都有意參一腳，神腦國際近期已開始招募藥師，目前剛畢業的藥師北部薪資已喊到月薪10萬，南部喊到7~9萬。

鄭明龍說，愈來愈多異業跨入藥局產業，包括寶佳集團收購新高橋藥局、承業醫取得富康活力股權跨足藥局通路，這些是已對外公告的，還有許多籌備中準備進來的，電子業也傳出很多在評估中的，一方面，藥局業突然身價水漲船高，如以佳世達買丁丁的價格來換算，平均取得一家藥局的成本上億元，但另一方面也讓藥師愈來愈難找，人力成本持續墊高。

鄭明龍說，許多人以為藥局生意好做，台灣雖然藥局的連鎖率偏低，讓這個產業持續有整併空間，但台灣也是全世界藥局密集度最高的，全球各國唯一單家藥局服務人數在3,000人以下的只有台灣和中國大陸，而台灣藥局的密集度還凌駕在中國大陸之上，競爭程度比超商還競爭。

他笑稱，現在賣手機的、蓋房子的也都來做藥局，讓原本就已十分搶手的藥師，現在更是人力市場的稀缺人才，有藥師才把履歷放在網上，不到一小時的時間，電話沒停過，都是各大藥局連鎖集團的人力部門來電，一個剛畢業的藥師月薪喊到10萬，比醫師的薪水都高，這樣的現象在國外不曾見到，已成為台灣另一奇特現象。

不過，大樹展店計畫並未下修，公司計畫2025年全台門市將來到500家，今年目標要開到420家，目前家數為343家。鄭明龍坦言這個目標「很拚」，尤其現在人力緊縮，好的店面更是炙手可熱，加上愈來愈多連鎖藥局競爭，形成藥局一條街的地方愈來愈多，大樹也有意再加強雙北的布局。

鄭明龍表示，除了展店，大樹也會持續加強自身的競爭力，像是去年底剛取得日本阿卡將的台灣區經營權，未來將在大樹開店中店，以增加大樹在母嬰用品方面的競爭力，同時透過獨家代理取得商品的訂價權。此外，今年也將開出首家大陸山東的大樹藥局，預計今年能開出3~5家，第一階段以開出10~20家測試水溫。

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