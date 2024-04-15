斑馬魚基因7成與人相同 助益成癮研究

安非他命曾為台灣最盛行的非法藥物，成癮者出現妄想、幻覺等後遺症！國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心研究員陳慧諴團隊利用與人類基因高度相似的斑馬魚，來建立甲基安非他命成癮研究，延伸到消除、戒斷和復發的階段，15日召開記者會公布成果。

斑馬魚基因與人類似

陳慧諴與研究團隊指出，成癮者接觸到藥物相關線索，例如環境、人物、氣味、物品等，就容易會勾起對成癮藥物的強烈渴求，呈現無法自制想要使用藥物的心理狀態，此狀況又稱為「場地制約偏好」（conditioned place preference）。

因為斑馬魚與人類大約有70%的同源基因，加上繁殖容易快速，飼養成本低廉。國衛院研究團隊成功用斑馬魚，對甲基安非他命產生場地制約偏好行為，未來可以取代大小鼠進行新興毒品成癮性以及藥癮渴求和復發的研究，有助於成癮治療的藥物與策略研發。

研究安非他命成癮

根據「2009 年國民健康訪問暨藥物濫用調查」，安非他命盛行率大約是0.60%是當年最流行的非法藥物。衛福部指出，較易染上藥物成癮的特徵包括：生活沉悶無目的、與濫用者為友、失業、加入幫派、自信心不足、傳統觀念薄弱、家庭不和諧、缺乏成就感、居住地區吸毒率高、與家庭學校連結性差等。

安非他命除了可能造成高血壓、腦血管或心血管病變外，其所引起的體溫過高現象，亦可能會伴隨橫紋肌崩解、瀰漫性血管內凝血及腎衰竭等疾病，這些 疾病都具有致死的危險性。部分個案會發生精神病狀態，包括妄想、幻覺、情緒障礙、重複行為等。

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