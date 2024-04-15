北市小宅月租金打趴房貸還有「唯二」這兩區 專家：轉租為買方 划算！

據實價登錄資料，統計2023年台北市15~30坪住宅平均月租及成交總價，並以新青安40年期、貸款八成、一段式利率1.775%、無寬限期試算，首都小宅每月的平均房貸金額約3.73萬元，與平均月租3.16萬元相較，房貸比租金多出近6,000元，但在大同區與中山區若轉租為買，每月房貸還比租金便宜逾2,000元，是首都唯二「租不如買」的划算小宅區。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，能實現首都小資族「無痛租轉買」的中山區與大同區，均為台北市的成熟鬧區，加上捷運路網密集便捷，向來是首都通勤族的租屋熱點。

陳定中指出，尤其是台北車站、中山站、民權西路等轉乘站周邊，多年來成為租賃熱區，不乏以出租給單身貴族為主力的小宅社區，提供專業物業管理，帶動租金行情，也讓中山區和大同區以平均近4萬元的高月租，成為北市冠亞軍。

陳定中分析，做為台北市首都蛋黃區中山區、大同區不僅租金高，房價也不俗，整體小宅平均每坪成交單價超過7字頭，但中山區的林森北路沿線、新生北路巷弄，以及大同區的延平北路沿線、大龍峒一帶，卻是首都蛋黃區中，房價相對親民的區段，至今仍有機會找到單價6字頭以內的中古小宅。

他指出，大同、中山兩區全區的發展較均衡，高低價區段的機能落差不大，使相對低價區的買氣活絡，也讓兩區的小宅每月平均房貸不到3.8萬元，成為首都小資家庭在同區域內無痛租轉買的唯二選擇。

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