快訊

女友大罵渣男劈腿約砲 沈建宏回「花錢不算」道歉了

第三波內閣人事將公布 財政部、僑委會、人事長續任

北市小宅月租金打趴房貸還有「唯二」這兩區 專家：轉租為買方 划算！

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

據實價登錄資料，統計2023年台北市15~30坪住宅平均月租及成交總價，並以新青安40年期、貸款八成、一段式利率1.775%、無寬限期試算，首都小宅每月的平均房貸金額約3.73萬元，與平均月租3.16萬元相較，房貸比租金多出近6,000元，但在大同區與中山區若轉租為買，每月房貸還比租金便宜逾2,000元，是首都唯二「租不如買」的划算小宅區。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，能實現首都小資族「無痛租轉買」的中山區與大同區，均為台北市的成熟鬧區，加上捷運路網密集便捷，向來是首都通勤族的租屋熱點。

陳定中指出，尤其是台北車站、中山站、民權西路等轉乘站周邊，多年來成為租賃熱區，不乏以出租給單身貴族為主力的小宅社區，提供專業物業管理，帶動租金行情，也讓中山區和大同區以平均近4萬元的高月租，成為北市冠亞軍。

陳定中分析，做為台北市首都蛋黃區中山區、大同區不僅租金高，房價也不俗，整體小宅平均每坪成交單價超過7字頭，但中山區的林森北路沿線、新生北路巷弄，以及大同區的延平北路沿線、大龍峒一帶，卻是首都蛋黃區中，房價相對親民的區段，至今仍有機會找到單價6字頭以內的中古小宅。

他指出，大同、中山兩區全區的發展較均衡，高低價區段的機能落差不大，使相對低價區的買氣活絡，也讓兩區的小宅每月平均房貸不到3.8萬元，成為首都小資家庭在同區域內無痛租轉買的唯二選擇。

大同 房貸 租金

延伸閱讀

北市工人踩空墜樓 隨身老虎鉗「整根插進去」...他狂喊痛！

北市放寬鄰長條件設籍同里就行 5月修訂要點

房屋轉增貸…領多少繳多少！ 醫師分享實際經驗：也稱理財型房貸

北市綠主委內戰！英系釀茶壺風暴 黃承國一場餐會平息

相關新聞

他剛簽約就地震、房子裂了怎辦？專家：尷尬期這麼做

已經簽約的房子，碰到地震，震後出現裂縫，該怎麼辦? 一位民眾就碰到這樣的情況，在臉書「買房知識家」發問。住商不動產企研室...

寬量國際「第15屆Taiwan CEO Week」展開 32家台企參與盛會

寬量國際（QIC）「第15屆Taiwan CEO Week」15日起一連在新加坡及台灣舉行一周，此次活動將有橫跨上市及未...

紡拓會攜24業者越南參展 台灣永續機能紡織品吸睛

2024年越南西貢紡織及製衣工業展覽會（SaigonTex）上周六（13日）在胡志明市圓滿閉幕。本次由紡拓會領軍，計有遠...

支持在地共好 國喬連續10年贊助仁武高中石化專班

為善盡企業社會責任，國喬石化（1312）攜手大社工業區廠聯會，今年邁入連續第10年，贊助高雄市立仁武高中國際石化專班，提...

震後現老宅換屋潮 品牌建商打造質感森系電梯別墅吸睛

403強震撼動全台，多處多樓倒塌的畫面，再次牽動購屋族敏感神經，特別是現居老宅的換屋族，安全需求與急迫性更提升，主打電梯...

擁抱多元膚色 CSD 中衛推出「Purely Nude」祼度3D口罩

據統計，全世界大約有上百種膚色！任何一種膚色都是美麗的顏色，時尚口罩大廠CSD中衛希望大家都能愛上自已天生的膚色，接納自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。