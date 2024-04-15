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北市最划算購屋入籍明星學區出爐 北投關渡國小周邊5字頭就可入手

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄網資料，今年北市36所額滿公立國小中，以大安區金華國小的學區宅最高價，平均每坪成交單價達122.6萬元。而北投區關渡國小周邊最低5字頭即可入住。住商機構提供
據實價登錄網資料，今年北市36所額滿公立國小中，以大安區金華國小的學區宅最高價，平均每坪成交單價達122.6萬元。而北投區關渡國小周邊最低5字頭即可入住。住商機構提供

據實價登錄網資料，今年北市36所額滿公立國小中，以大安區金華國小的學區宅最高價，平均每坪成交單價達122.6萬元。而北投區關渡國小周邊最低5字頭即可入住。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，大安區機能俱全，加上轄內名校襯托，區內房價居高不下；北投則屬蛋白區，但能以親民價入住明星學區，CP值相當高。

台北市政府教育局日前核定，113學年度公立國小額滿學校共計36校，其中有18所因設籍學生數與招生數相近，不需辦理入學審查；另有18所因設籍學生數超出學校可容納人數，將辦理優先入學資格審查。

住商機構彙整36所明星學校周邊1公里的實價登錄行情發現，大安區不僅有七所國小進榜，為北市12行政區之首，且每所國小周邊每坪房價皆站上百萬元以上；其中，金華國小更以每坪單價122.6萬元，穩坐「最貴學區宅」寶位。

徐佳馨指出，觀察金華國小周邊房價、平均每坪成交價破110萬元的四所明星學校，大多位處大安森林公園周邊，屬於傳統豪宅聚落，地段優勢之下，加上明星學區加持，房價長年都是北市的頂標。

另外，北投則有石牌、清江、關渡等三所明星國小，周邊平均成交單價在5到7字頭，其中關渡國小周邊房價僅約54.2萬元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶觀察，三所名校都鄰近紅線捷運站點，其中關渡國小更可說是「出站即到校」，且周邊除了清江國小外，步行皆可到達知名商圈，機能相當成熟，且房價僅約5至7字頭即可入手、極具競爭力，讓父母購屋負擔減輕不少。

賴志昶提醒，北市36所明星學區若是不需審查的學校，於113年3月20日前設籍並居住於該學區內的學生，原則上皆可順利分發入學；而需審查入學的學校，於4月22至26日於各額滿學校辦理優先入學資格審查，有意為下一代選擇不錯學區的家長，切莫忘記入籍與入學審查期限。

學區 房價

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