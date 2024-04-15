寬量國際「第15屆Taiwan CEO Week」展開 32家台企參與盛會

寬量國際（QIC）「第15屆Taiwan CEO Week」15日起一連在新加坡及台灣舉行一周，此次活動將有橫跨上市及未上市之新經濟共32家公司參與。

在外資圈享有聲譽的「Taiwan CEO Week」已邁入第15屆，為目前台灣最大與外資連結的國際資本平台，於4月15開跑，除吸引超過百位國際機構投資人外，更有高達32家台灣企業與會，對於近期台股漲破2萬點多頭氣勢，有著推波助瀾效果。

寬量國際這次除了帶領台灣企業到新加坡對接國際機構投資人外，也努力將「台灣新經濟」推向國際，因此，邀請了兩位重量級貴賓與會，一是過去長期支持台灣新創產業的駐新加坡代表童振源，二是由國發會發起，跨部會支持之國家新創品牌「新創之島台灣(Startup Island TAIWAN)」營運總監樊亞倫擔任4月16日午餐會主講人。

樊亞倫指出，從2015年開始至今，台灣新創公司數量在7年內，從2,381間成長到7,433間，證明台灣是個擁有蓬勃創新創業能量的地方，Startup Island TAIWAN的任務，就是希望成為台灣創業生態系與海外的橋樑，一方面協助新創企業降低進入國際市場的門檻，提高成功機率，同時也招攬國際人才，新創公司來台，強化鏈結。

在去年2023年年底，Startup Island TAIWAN就集結跨部會的力量支持了超過30家公司參與新加坡的SWITCH展會，今年在台灣舉辦的智慧城市展中代表台灣創業生態系與新加坡ACE簽訂合作意向書，此次能參與寬量國際「Taiwan CEO Week」，除了學習，未來更希望借重寬量國際的網絡，攜手為新創公司在資本面上尋求成長動能。

有鑒於台股因台積電與AI題材，近年來成為全球新興市場表現最強的國家之一，但外資的買超未必大幅增加。寬量國際自三月份舉辦了半導體供應鏈為主的「QIC Semiconductor Day」，吸引高達650場人次的國際投資參與，QIC希望藉此第15屆Taiwan CEO Week，把國際資本的關注度進一步擴展至金融、生技、軟體、智慧製造與新能源等產業內容。

根據統計，參與這次「Taiwan CEO Week」的32家台灣企業包括：融程電、群光、臻鼎、欣新網、光隆、橘子、旺宏、志聖、藥華藥、火星、台灣大、盛達、世界健身、長科、聯茂、巧新、智崴、三陽、農林、南寶、走著瞧、國泰金控、富邦金控、王道銀行、玩美移動(PERF US)、萬里雲、奧義、科絡達、安立璽榮、APMTD、心誠鎂、漢康。

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