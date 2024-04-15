紡拓會攜24業者越南參展 台灣永續機能紡織品吸睛

2024年越南西貢紡織及製衣工業展覽會（SaigonTex）上周六（13日）在胡志明市圓滿閉幕。本次由紡拓會領軍，計有遠東新世紀、南亞、集盛、新纖、東和、儒鴻、旭寬、大東、二億及永光化學等24家國內業者，參展展出各式永續機能之紗線、布料、商標、染料及助劑等。根據紡拓會現場調查顯示，超過700位買主到臺灣館參觀，參展廠商現場接單金額約10萬美元，預計未來接單金額超過500萬美元。

本展為越南最具規模及知名度的紡織展，本屆有來自20個國家，逾1,000家廠商參展，並首度辦理參展業者之產品發表活動，共有牛仔布、色紗、印花布、回收材料、功能服/運動服、女裝時尚與配件等7大主題，以及多場動態秀，增加展覽的豐富性。除了實體展出，紡拓會亦運用線上展間擴增展品多樣性與數量，透過線上線下整合行銷方式，協助越南與國際買主快速掌握臺灣紡織品特色。

紡拓會執行經濟部國際貿易署委辦之「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，於本展設立臺灣精選紡織品專區「Taiwan Textile Select」，展出逾170項永續及時尚與輕機能紡織品；永續亮點產品包含遠東新世紀展示碳捕捉技術TOPGREEN® BIO3 製成的環保布料及樣衣、展頌推出具高強度及耐磨性的GREENLON® Bio-based 生質尼龍系列，以及東和展示鳳梨葉纖維混紡紗，傳遞臺灣紡織產業的創新及永續優質形象。

本專區吸引包括國際知名貿易公司Li & Fung、法國大型運動用品零售通路 Decathlon、美國戶外活動品牌Quickfeat、國際知名成衣集團Asmara越南採購辦公室、韓國 YOUNGONE越南採購辦公室、韓國成衣集團 Hansae 越南公司，以及越南高端運動服成衣廠 PR SPORT、紡織集團 THYGESEN、知名成衣公司 Motives 等買主到訪。

紡拓會以「Sustainable Solutions & Innovative Textiles」為主題，於展覽第一天辦理一場發表會，共有遠東新、南亞、永光、棉品、東和、二億等六家紡織業者，以及臺灣紡織設備業者團隊（A-Team，包含流亞科技、興承、東庚、力根等）與數位平臺業者（Frontier）揭示最新產品與技術，以創造異業整合之加乘效益。

本發表會吸引美國服裝集團PVH旗下 Calvin Klein、Tommy Hilfiger品牌之材料採購代表、越南大型成衣FasLink、PPJ Group、Binh Minh Garment JSC等逾80位專業人士參加，參加者於發表會後紛紛前往臺灣館與我參展業者洽談。

越南紡織成衣外銷出口在疫後恢復成長，越南紡織服裝協會（VITAS）主席武德江表示，越南2024年紡織成衣產業於第1季出口額近100億美元，比去年同期成長10%，預期本年全年可達到440億美元目標。

越南加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）之投資效應已顯現，加以疫後越南成衣廠需進口永續紡織品以符合目前國際買主採購需求，紡拓會將繼續組團參加2025年越南西貢紡織及製衣工業展覽會（展期為4月9至12日），歡迎對越南市場有興趣者洽詢紡拓會。

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