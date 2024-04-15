震後現老宅換屋潮 品牌建商打造質感森系電梯別墅吸睛

403強震撼動全台，多處多樓倒塌的畫面，再次牽動購屋族敏感神經，特別是現居老宅的換屋族，安全需求與急迫性更提升，主打電梯別墅莊園的「銳宇寬仁」，強震過後即吸引不少來客預約賞屋。

現場銷售觀察，強震確實催出老宅換屋潮，特別是現居透天厝的購屋族，置產電梯別墅，不僅安全性大大提升，居住舒適度更加強，尤其是社會重視健康生活、高齡化發展，能享受電梯別墅的生活機能，價值性更被看中。

通膨時代受限土地、房屋價格高昂，建商推案趨勢往小宅化發展，居住空間、格局都大大受限，購屋族嚮往有天有地的別墅產品，在市區少有建商推出，更遑論能配置電梯、有統一社區管理與貼心管家服務的「銳宇寬仁」電梯別墅莊園，提供24小時保全管家，在市場上更是稀缺罕見。

市場分析，別墅產品相較於大樓優勢，可享有更舒適、獨立的生活空間，但缺點就是價格昂貴，市中心電梯別墅動輒5,000萬起跳，且推案稀缺，一般購屋族難以負擔，然而目前大樓公設比高，產品也漸漸趨向兩房兩千萬、三房三千萬，房價高昂，居住品質卻得大大犧牲，房價與生活空間如何兼顧？讓購屋族傷透腦筋。

源自七期、成功打造單元二精品宅的銳宇開發建設，選址朝陽亞大特區6,000坪基地，推出戶戶享有能遠眺周邊山巒景色大露台的電梯別墅莊園「銳宇寬仁」，並提供透天別墅社區管家服務，直接將豪宅大樓的頂級服務，全面引進莊園式生活，讓久居都會生活的換屋族趨之若鶩。

以「銳宇寬仁」為例，該案全區規劃皆為電梯別墅，建築外觀現代簡約、再加上石材搭配，營造大器有質感、新一代的別墅住居，內部格局寬敞、戶戶配備2至4車位、雙水塔、雙電錶等配置，再加上順應時代潮流所預留的汽車充電樁等，諸多細節都可以看出建商的用心。

銳宇開發建設董事長李明潭指出，朝陽亞大特區享有得天獨厚的環境優勢，周遭廣達130公頃的森林生態，讓懂生活、熱愛自然的購屋族一見傾心。

再加上區域「離塵不離城」的特性，20分鐘可到高鐵站、15分鐘內接軌國道三號，交通優勢暢旺，且鄰近霧峰朝陽亞大生活圈，同享多元生活機能、就學就醫都方便，也吸引準退休族的目光。

「銳宇寬仁」規劃連棟、雙併、獨棟等別墅產品，戶戶電梯別墅，面寬5.8至6.4米、地坪40至120坪起，3至4樓層、4至5房、開闊格局，全區臨路退縮，戶戶棟距16米以上，每戶均規劃大露台，大面窗迎光景觀，總價2,680萬元起。

已購客中多為企業主、自營商、投資置產族購入，作為渡假宅、備用宅、退休宅，近期則有區域換屋族一次購入兩戶，方便三代同住不同戶，產品力加上品牌力，助攻「銳宇寬仁」深受質感購屋族注目，討論度頗高。

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