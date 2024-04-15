快訊

趾甲邊緣紅腫是怎麼了？皮膚科醫師盤點常見指甲問題，變藍紫色可能是1疾病

全支付APP出包！婆媽抽中「日本郵輪雙人大獎」 官方稍早對此做出回應

伊朗空襲之後：中東擴大動盪？ 以色列找到喘息空間

震後現老宅換屋潮 品牌建商打造質感森系電梯別墅吸睛

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「銳宇寬仁」位於朝陽國家公園特區內，四周環繞130公頃森林大地。銳宇開發建設提供
「銳宇寬仁」位於朝陽國家公園特區內，四周環繞130公頃森林大地。銳宇開發建設提供

403強震撼動全台，多處多樓倒塌的畫面，再次牽動購屋族敏感神經，特別是現居老宅的換屋族，安全需求與急迫性更提升，主打電梯別墅莊園的「銳宇寬仁」，強震過後即吸引不少來客預約賞屋。

現場銷售觀察，強震確實催出老宅換屋潮，特別是現居透天厝的購屋族，置產電梯別墅，不僅安全性大大提升，居住舒適度更加強，尤其是社會重視健康生活、高齡化發展，能享受電梯別墅的生活機能，價值性更被看中。

通膨時代受限土地、房屋價格高昂，建商推案趨勢往小宅化發展，居住空間、格局都大大受限，購屋族嚮往有天有地的別墅產品，在市區少有建商推出，更遑論能配置電梯、有統一社區管理與貼心管家服務的「銳宇寬仁」電梯別墅莊園，提供24小時保全管家，在市場上更是稀缺罕見。

市場分析，別墅產品相較於大樓優勢，可享有更舒適、獨立的生活空間，但缺點就是價格昂貴，市中心電梯別墅動輒5,000萬起跳，且推案稀缺，一般購屋族難以負擔，然而目前大樓公設比高，產品也漸漸趨向兩房兩千萬、三房三千萬，房價高昂，居住品質卻得大大犧牲，房價與生活空間如何兼顧？讓購屋族傷透腦筋。

源自七期、成功打造單元二精品宅的銳宇開發建設，選址朝陽亞大特區6,000坪基地，推出戶戶享有能遠眺周邊山巒景色大露台的電梯別墅莊園「銳宇寬仁」，並提供透天別墅社區管家服務，直接將豪宅大樓的頂級服務，全面引進莊園式生活，讓久居都會生活的換屋族趨之若鶩。

以「銳宇寬仁」為例，該案全區規劃皆為電梯別墅，建築外觀現代簡約、再加上石材搭配，營造大器有質感、新一代的別墅住居，內部格局寬敞、戶戶配備2至4車位、雙水塔、雙電錶等配置，再加上順應時代潮流所預留的汽車充電樁等，諸多細節都可以看出建商的用心。

銳宇開發建設董事長李明潭指出，朝陽亞大特區享有得天獨厚的環境優勢，周遭廣達130公頃的森林生態，讓懂生活、熱愛自然的購屋族一見傾心。

再加上區域「離塵不離城」的特性，20分鐘可到高鐵站、15分鐘內接軌國道三號，交通優勢暢旺，且鄰近霧峰朝陽亞大生活圈，同享多元生活機能、就學就醫都方便，也吸引準退休族的目光。

「銳宇寬仁」規劃連棟、雙併、獨棟等別墅產品，戶戶電梯別墅，面寬5.8至6.4米、地坪40至120坪起，3至4樓層、4至5房、開闊格局，全區臨路退縮，戶戶棟距16米以上，每戶均規劃大露台，大面窗迎光景觀，總價2,680萬元起。

已購客中多為企業主、自營商、投資置產族購入，作為渡假宅、備用宅、退休宅，近期則有區域換屋族一次購入兩戶，方便三代同住不同戶，產品力加上品牌力，助攻「銳宇寬仁」深受質感購屋族注目，討論度頗高。

建商

延伸閱讀

建案C型鋼掉軌道害斷電 桃捷將求償維修費66萬元

影／台南新建大樓傾斜疏散周邊住戶 黃偉哲：鄰損建商要負責

女商人去世遺產別墅值1782萬 家屬1原因拒絕繼承 網：白惹麻煩

高雄這年工安墜死9起 建商未替死者投保辯：非我員工

相關新聞

他剛簽約就地震、房子裂了怎辦？專家：尷尬期這麼做

已經簽約的房子，碰到地震，震後出現裂縫，該怎麼辦? 一位民眾就碰到這樣的情況，在臉書「買房知識家」發問。住商不動產企研室...

台積工程師揪團買屋 「包樓」掀話題

市場近期傳出，台積電工程師為了卡位新廠落成後的住房，揪團向建商以「包樓」的方式洽購預售屋，且北中南陸續出現相關個案，「台...

進軍手搖飲市場 全家「搖搖茶吧」全台3500家開張

氣溫逐漸攀升，全家表示，去年起斥資5000萬，陸續於全台3500店舖導入封口機，為便利商店唯一，將變身全台規模最大、24...

寬量國際「第15屆Taiwan CEO Week」展開 32家台企參與盛會

寬量國際（QIC）「第15屆Taiwan CEO Week」15日起一連在新加坡及台灣舉行一周，此次活動將有橫跨上市及未...

紡拓會攜24業者越南參展 台灣永續機能紡織品吸睛

2024年越南西貢紡織及製衣工業展覽會（SaigonTex）上周六（13日）在胡志明市圓滿閉幕。本次由紡拓會領軍，計有遠...

支持在地共好 國喬連續10年贊助仁武高中石化專班

為善盡企業社會責任，國喬石化（1312）攜手大社工業區廠聯會，今年邁入連續第10年，贊助高雄市立仁武高中國際石化專班，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。