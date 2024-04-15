擁抱多元膚色 CSD 中衛推出「Purely Nude」祼度3D口罩

據統計，全世界大約有上百種膚色！任何一種膚色都是美麗的顏色，時尚口罩大廠CSD中衛希望大家都能愛上自已天生的膚色，接納自我，也擁抱多元膚色；為此，精心調製一系列「Purely Nude」祼度3D口罩，從淺到深分六階祼度，希望展現美麗膚色的多元面貌。

「Purely Nude」祼度3D口罩今(15)日上市，特別推出限量綜合版，六個祼度口罩各五片，一盒共30片，售價400元，限量發售，賣完即止。同步推出六款單色版，一盒30片，售價350元。全台康是美、寶雅、日藥本舖、City Super及愛買等實體通路及康是美、博客來、momo、PChome、誠品、蝦皮等各大電商平台都可購買。

值得注意的是，5月15日以前，購買「Purely Nude」祼度系列3D口罩，並至CSD官方LINE登錄發票(限電子發票或載具)，就有機會抽中價值3,000元的「裸色LED行動化妝箱」，6個中獎機會。

CSD中衛行銷經理周令怡表示，祼色是肌膚裸露的顏色。膚色是平等的，不需用文字定義，因此中衛獨家設計「祼度」衡量法，用「度數」區分各種祼色。

新上市的「Purely Nude」祼度3D口罩，精選10度裸、25度裸、40度裸、55度裸、70度裸及85度裸等六個色度，展現多元祼度之美。

另外，為模擬肌膚散發的自然光澤，「Purely Nude」祼度3D口罩還特地採用特殊光感布料，在燈光或陽光下自然折射出絲滑祼光，高雅迷人。

周令怡說，祼色在時尚界佔有一席之地，能傳達優雅自在的氣質。面對六款祼度，要怎麼挑選及穿搭才適合自已呢？建議可以將全身衣著及配件用深淺不同的相近裸色來搭配，不但能表現和諧的漸層感，還能營造整體穿搭的高級質感。

周令怡說，新冠疫情後，民眾防範意識高，口罩已成為居家常備品，口罩銷量持續高於疫情前，但不會因為短期呼吸道感染疾病進入高峰期，而大幅影響整體銷量。2023年，中衛整體業績約9億元，其中內銷7.8億元，外銷則是1.2億元，預估今年業績將是持平狀態。

為提升業績，中衛今年積極開拓海外市場，預計6月參加美國國際醫療展，9月則赴新加坡參加亞洲醫療展，以期擴大外銷佔比。

中衛今年3月剛參加泰國「曼谷國際生活美學展」，特地請來當紅變性人選美冠軍Rinrada Thurapan(小名Yoshi)到場助陣，吸引20餘家產經、消費及娛樂媒體採訪，曝光效益頗高，目前，中衛正與泰國潛在客戶密切接洽中。

因應進軍海外市場，最近口罩設計也關注海外市場需求。今年就以全球多元人種多元膚色為發想靈感，主張「擁抱多元膚色 任何膚色都美麗」，推出全新「Purely Nude」六種不同色階祼度3D輕薄口罩。

除了各類口罩不斷推陳出新，中衛也持續開發以「Healthy in Style」品牌精神為主軸，研發全新品牌及新產品品項，搶攻更多元市場；第4季還將推出家庭護理、個人清潔衛生，甚至食品等全新品項。

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