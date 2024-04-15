中東緊張情勢...油價高檔 壓抑航空、海運、塑化獲利

因為中東地緣不穩定因素影響，布蘭特原油價格在90美元附近居高不下，法人機構表示，在對國內產業的影響上，對國內航運產業影響衝擊較大的是航空、其次為貨櫃產業，塑化族群業績也將受到壓抑。

法人機構指出，國際油價近期漲勢顯著，由於燃油成本為航運產業成本結構的主要項目，而油價波動同時也與塑化廠營運息息相關；在航空產業方面，燃油占航空公司成本比重約30%~40%，在不考慮燃油附加費的情況下，以航空燃油每上漲10美元估算，則對於航空公司的全年每股獲利（EPS）影響數約0.7~0.9元。

貨櫃產業方面，航商可透過徵收燃油附加費的方式轉嫁燃油價格的上漲，但轉嫁程度的多寡，則須視當時產業市況而定；此外，航商用油有高低硫油之分，在油價上漲期間，船舶脫硫器比重較高的航商較具有成本優勢，以此基礎，研判長榮海運受到油價上漲衝擊最小，其次為陽明。

散裝產業方面，因多數船舶油料由租家負擔，故油價上漲對其營運影響程度較為有限。塑化產業方面，油價大漲短期有利於塑化廠第2季認列低價庫存利益，但戰爭因素帶來的不確定性，恐使下游需求產生觀望，另通膨壓力恐將抑制終端需求，加上目前多數石化產品面臨產業供給過剩的窘境，油價高檔將不利中下游轉嫁成本，導致現貨利差呈現縮減；此外，台灣石化產品主要以輕油進料所製，由進料成本角度而言，油價上漲顯示輕油裂解製程相較於煤炭及天然氣的製程將相對不具有競爭優勢。

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