快訊

嫌青菜味道太單調？美食達人教你加一調味料提味讓青菜更好吃

台南吃小吃花費330元…不投資不行！ 存股達人：00944於五月上市最快8月領息

3大資料中心落腳日本 迎接AI浪潮卻招來「吃電怪獸」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中東緊張情勢...油價高檔 壓抑航空、海運、塑化獲利

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

因為中東地緣不穩定因素影響，布蘭特原油價格在90美元附近居高不下，法人機構表示，在對國內產業的影響上，對國內航運產業影響衝擊較大的是航空、其次為貨櫃產業，塑化族群業績也將受到壓抑。

法人機構指出，國際油價近期漲勢顯著，由於燃油成本為航運產業成本結構的主要項目，而油價波動同時也與塑化廠營運息息相關；在航空產業方面，燃油占航空公司成本比重約30%~40%，在不考慮燃油附加費的情況下，以航空燃油每上漲10美元估算，則對於航空公司的全年每股獲利（EPS）影響數約0.7~0.9元。

貨櫃產業方面，航商可透過徵收燃油附加費的方式轉嫁燃油價格的上漲，但轉嫁程度的多寡，則須視當時產業市況而定；此外，航商用油有高低硫油之分，在油價上漲期間，船舶脫硫器比重較高的航商較具有成本優勢，以此基礎，研判長榮海運受到油價上漲衝擊最小，其次為陽明。

散裝產業方面，因多數船舶油料由租家負擔，故油價上漲對其營運影響程度較為有限。塑化產業方面，油價大漲短期有利於塑化廠第2季認列低價庫存利益，但戰爭因素帶來的不確定性，恐使下游需求產生觀望，另通膨壓力恐將抑制終端需求，加上目前多數石化產品面臨產業供給過剩的窘境，油價高檔將不利中下游轉嫁成本，導致現貨利差呈現縮減；此外，台灣石化產品主要以輕油進料所製，由進料成本角度而言，油價上漲顯示輕油裂解製程相較於煤炭及天然氣的製程將相對不具有競爭優勢。

原油價格 天然氣 長榮海運

延伸閱讀

伊朗報復以色列後說就此罷休 油價翻黑、金價漲幅收斂

中油宣布 明日起國內汽、柴油價格皆不予調整

看好需求前景 石油貿易商巨頭對下半年油價多頭走勢有信心

中東緊張降溫 油價走跌

相關新聞

台積工程師揪團買屋 「包樓」掀話題

市場近期傳出，台積電工程師為了卡位新廠落成後的住房，揪團向建商以「包樓」的方式洽購預售屋，且北中南陸續出現相關個案，「台...

電動車連發土洋大戰開打 納智捷、中華車、雙B等推新款

土洋電動車大戰來了，今年本土電動車包括納智捷、中華車、福特六和陸續推出新車款，進口品牌包括BMW、賓士、保時捷也將有新款...

不實宣稱他人販賣水貨行為違法 GILDAN總代理商遭開罰

公平會表示，總代理商跟水貨商通常賣相同產品，相互競爭，總代理商雖然得依法捍衛自身權益，但在尺度拿捏上，還是要避免觸法。公...

開除房東趁現在 北市這兩區小宅買比租划算

落腳台北，有可能買比租更划算。台灣房屋統計實價資料指出，在大同區與中山區若轉租為買，每月房貸比租金便宜逾2,000元，是...

中東緊張情勢...油價高檔 壓抑航空、海運、塑化獲利

因為中東地緣不穩定因素影響，布蘭特原油價格在90美元附近居高不下，法人機構表示，在對國內產業的影響上，對國內航運產業影響...

澎湖輪海上通訊改善 行動寬頻涵蓋航線逾9成

為強化台灣通訊韌性與普及，改善澎湖輪海上通訊網路，數位部、中央地方政府、電信業者合作於沿線制高點增建基地台，並調整優化沿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。