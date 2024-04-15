快訊

整理包／伊朗史上首次空襲以色列！ 衝突始末、全球影響、最新進展一次看

嫌青菜味道太單調？美食達人教你加一調味料提味讓青菜更好吃

台南吃小吃花費330元…不投資不行！ 存股達人：00944於五月上市最快8月領息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖輪海上通訊改善 行動寬頻涵蓋航線逾9成

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數位部長唐鳳今日率數位部團隊視察澎湖輪行動寬頻訊號改善成果。記者馬瑞璿／攝影
數位部長唐鳳今日率數位部團隊視察澎湖輪行動寬頻訊號改善成果。記者馬瑞璿／攝影

為強化台灣通訊韌性與普及，改善澎湖輪海上通訊網路，數位部、中央地方政府、電信業者合作於沿線制高點增建基地台，並調整優化沿線多個基地台發射角度，使航線旅程的行動寬頻訊號涵蓋範圍由原本僅22%提升到91%，航線沿途行動寬頻訊號改善9成。

澎湖輪是高雄與澎湖間的交通船，航線全程128公里，過去航程只要離開岸邊，就等於離開基地台訊號範圍，船上只能依靠同步衛星作為通訊管道，但因頻寬有限，旅客在航程中無法順暢上網及通話，可通話上網時間不到1小時，下載速率不足1Mbps。

數位部藉由行政院前瞻基礎建設計畫，補助電信事業於澎湖縣、台南市及高雄市等地設置3座基地台及澎湖輪上設置電信設備，亦鼓勵電信事業自行設置2座基地台，並改善沿海81座基地台。

在完成上述關鍵措施後，現在澎湖輪航線的行動寬頻下載速率可達10-50Mbps，今後若遇到緊急狀況時，可以透過寬頻傳輸影像等資訊，及早掌握現場狀況，有利於調度救援資源。惟因沿岸基地台與澎湖輪仍有一段距離，最長約為20公里，因此網速仍會受到使用人數、氣候及澎湖輪所處位置影響。

數位部長唐鳳今（15）日率數位部團隊視察澎湖輪行動寬頻訊號改善成果。唐鳳表示，為了讓澎湖輪接取行動寬頻網路，數位部從去（112）年10月起，攜手交通部航港局、澎湖縣、台南市、高雄市及台航公司，並在三大電信業者努力下，建置、改善航線沿岸多個基地台，成功將原本只能依靠同步衛星傳送文字的窄頻服務，提升成為寬頻服務。

唐鳳說，寬頻上網是基本人權。數位部成立以來，全力強化數位韌性、改善與普及通訊服務，包括透過修正頻率使用費收費標準，鼓勵電信業者為偏鄉、山區、交通要道等地導入行動寬頻網路，例如北大武山檜谷山莊、台鐵東部幹線及臺東伯朗大道；以及透過前瞻計畫支持，鼓勵業者加速強化偏鄉、離島區域的網路涵蓋，澎湖輪就是其中一個例子。未來數位部將持續與各界合作，推動普及行動通信，讓全民在各處各地，都可享有寬頻上網服務。

基地台 數位部 澎湖

延伸閱讀

數位部落實網路平權 澎湖輪沿線行動寬頻訊號蓋善九成

尷尬？準閣揆卓榮泰樓上公布第二波內閣名單 唐鳳樓下同步開記者會

衛福部公文收到了 數位部：依2法源執行「創意私房」封網

新內閣人事謎底即將揭曉 傳奇部長唐鳳何去何從？

相關新聞

台積工程師揪團買屋 「包樓」掀話題

市場近期傳出，台積電工程師為了卡位新廠落成後的住房，揪團向建商以「包樓」的方式洽購預售屋，且北中南陸續出現相關個案，「台...

電動車連發土洋大戰開打 納智捷、中華車、雙B等推新款

土洋電動車大戰來了，今年本土電動車包括納智捷、中華車、福特六和陸續推出新車款，進口品牌包括BMW、賓士、保時捷也將有新款...

開除房東趁現在 北市這兩區小宅買比租划算

落腳台北，有可能買比租更划算。台灣房屋統計實價資料指出，在大同區與中山區若轉租為買，每月房貸比租金便宜逾2,000元，是...

中東緊張情勢...油價高檔 壓抑航空、海運、塑化獲利

因為中東地緣不穩定因素影響，布蘭特原油價格在90美元附近居高不下，法人機構表示，在對國內產業的影響上，對國內航運產業影響...

澎湖輪海上通訊改善 行動寬頻涵蓋航線逾9成

為強化台灣通訊韌性與普及，改善澎湖輪海上通訊網路，數位部、中央地方政府、電信業者合作於沿線制高點增建基地台，並調整優化沿...

北市額滿國小出爐 明星學區房價一次看、這裡最輕鬆

台北市113學年度共計36所額滿公立國小，住商機構彙整實價資料，觀察明星國小周邊房價表現，其中以大安區金華國小的學區宅最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。