凌陽集團慷慨解囊 宣布捐款一千萬元助花蓮地震災區

4月3日花蓮大地震造成災區嚴重受創，許多民眾家園受到影響，為了協助災區民眾盡早重建家園，凌陽集團今15日表示，特別捐款一千萬元給予花蓮縣政府，支持災區救援和重建工作。

此次地震發生於4月3日，對花蓮縣的民眾和地區造成嚴重影響，災情相當嚴重，為了幫助受災民眾盡快重建家園，凌陽集團決定捐贈這筆款項，期盼能協助減輕災民的負擔，重建災區。

凌陽集團董事長黃洲杰對於災區的困境深表關切，特別指示捐贈一千萬元，希望能夠幫助災民們盡早度過困難，重建家園。

黃洲杰指出，我們與花蓮的人民同在，希望集團的捐款能為災區的救援和重建工作提供一些幫助，與災民們同心協力，共同渡過這段艱難時刻。

凌陽集團是一家注重企業社會責任的企業，始終關注社會公益事業，積極參與社會貢獻，此次捐款除了凌陽以外，還包含凌通及凌陽創新二家子公司，以具體行動展現凌陽集團對於花蓮地震災區的關心與關懷，也體現了企業對於社會的責任感。

凌陽集團捐贈的款項，將由花蓮縣政府用於支援各項災區救援和重建工作，集團除了保持關注災區情況，同步協助救援和重建工作，期盼能盡一份心力，幫助災民們盡早恢復正常生活，同時，也呼籲更多的社會團體和個人加入援助行列，共同為災區的重建事業盡一份心力。

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