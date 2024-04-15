北市額滿國小出爐 明星學區房價一次看、這裡最輕鬆

台北市113學年度共計36所額滿公立國小，住商機構彙整實價資料，觀察明星國小周邊房價表現，其中以大安區金華國小的學區宅最高價，成交平均單價達122.6萬元。北投區也有3家國小進榜，且最低約5字頭即可入住。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，大安區機能俱全，加上轄內名校襯托，房價高居不下；北投則屬蛋白區，但能以親民價入住明星學區，CP值相當之高。

台北市政府教育局日前核定，113學年度公立國小額滿學校共計36校，其中有18所因設籍學生數與招生數相近，不需辦理入學審查；另18所因設籍學生數超出學校可容納人數，將辦理優先入學資格審查。

住商機構根據上述名單，彙整36所學校周邊1公里實登行情。大安區明星學校共計7所國小進榜，為北市12行政區之首，且每所國小周邊每坪房價皆站上百萬元以上，其中，金華國小以單價122.6萬元，坐穩「最貴學區宅」寶位。

徐佳馨指出，觀察周邊平均單價破110萬元的四所明星學校，大多位處大安森林公園周邊，屬於傳統豪宅聚落，地段優勢之下，加上明星學區加持，房價長年都是北市的頂標。

另據實價，北投3所進榜的明星學校，周邊平均單價約5到7字頭，其中關渡國小周邊房價約54萬元。

大家房屋企研室公關主任賴志昶觀察，3所名校都鄰近紅線捷運站點，其中關渡國小更可說是「出站即到校」，周邊除了清江國小外，步行皆可達知名商圈，機能便捷，僅約5至7字頭即可入手，讓區域父母負擔減輕不少。

賴志昶表示，北市36所學區宅，若是不需審查的學校，於113年3月20日前設籍並居住於該學區內，原則上皆可順利分發入學；需審查入學的學校，於4月22至26日於各額滿學校辦理優先入學資格審查，有意為下一代選擇名校的家長，勿忘記入籍與入學審查期限。

台北市113學年度額滿公立國小周邊房價。資料來源／住商機構

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