快訊

贏也會出事？南韓進步派選舉大勝，但領袖們官司纏身恐被關

業界難題都是前瞻性問題 教授為何說現在讀博班出路好

徐巧芯大姑涉詐 關鍵「鹿小姐」發聲明自清

北市額滿國小出爐 明星學區房價一次看、這裡最輕鬆

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

台北市113學年度共計36所額滿公立國小，住商機構彙整實價資料，觀察明星國小周邊房價表現，其中以大安區金華國小的學區宅最高價，成交平均單價達122.6萬元。北投區也有3家國小進榜，且最低約5字頭即可入住。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，大安區機能俱全，加上轄內名校襯托，房價高居不下；北投則屬蛋白區，但能以親民價入住明星學區，CP值相當之高。

台北市政府教育局日前核定，113學年度公立國小額滿學校共計36校，其中有18所因設籍學生數與招生數相近，不需辦理入學審查；另18所因設籍學生數超出學校可容納人數，將辦理優先入學資格審查。

住商機構根據上述名單，彙整36所學校周邊1公里實登行情。大安區明星學校共計7所國小進榜，為北市12行政區之首，且每所國小周邊每坪房價皆站上百萬元以上，其中，金華國小以單價122.6萬元，坐穩「最貴學區宅」寶位。

徐佳馨指出，觀察周邊平均單價破110萬元的四所明星學校，大多位處大安森林公園周邊，屬於傳統豪宅聚落，地段優勢之下，加上明星學區加持，房價長年都是北市的頂標。

另據實價，北投3所進榜的明星學校，周邊平均單價約5到7字頭，其中關渡國小周邊房價約54萬元。

大家房屋企研室公關主任賴志昶觀察，3所名校都鄰近紅線捷運站點，其中關渡國小更可說是「出站即到校」，周邊除了清江國小外，步行皆可達知名商圈，機能便捷，僅約5至7字頭即可入手，讓區域父母負擔減輕不少。

賴志昶表示，北市36所學區宅，若是不需審查的學校，於113年3月20日前設籍並居住於該學區內，原則上皆可順利分發入學；需審查入學的學校，於4月22至26日於各額滿學校辦理優先入學資格審查，有意為下一代選擇名校的家長，勿忘記入籍與入學審查期限。

台北市113學年度額滿公立國小周邊房價。資料來源／住商機構
台北市113學年度額滿公立國小周邊房價。資料來源／住商機構

學區 房價

延伸閱讀

北市公幼供不應求...候補逾2千人 教育局：蔣本屆任期內補足

好吃表情寫臉上…打造穆斯林友善 蔣萬安開齋節品嘗美食

夫妻吵架...北市女從4樓丟樂高積木、PS4光碟片 網友：都是錢啊

北市幼兒專責醫師制度覆蓋率僅1成多 醫界點出一關鍵原因

相關新聞

台積工程師揪團買屋 「包樓」掀話題

市場近期傳出，台積電工程師為了卡位新廠落成後的住房，揪團向建商以「包樓」的方式洽購預售屋，且北中南陸續出現相關個案，「台...

電動車連發土洋大戰開打 納智捷、中華車、雙B等推新款

土洋電動車大戰來了，今年本土電動車包括納智捷、中華車、福特六和陸續推出新車款，進口品牌包括BMW、賓士、保時捷也將有新款...

北市額滿國小出爐 明星學區房價一次看、這裡最輕鬆

台北市113學年度共計36所額滿公立國小，住商機構彙整實價資料，觀察明星國小周邊房價表現，其中以大安區金華國小的學區宅最...

10秒降溫千度！電池冷卻技術讓電芯、日廠求合作 行競洪裕鈞：蠻爽的

以賣百萬美元超跑做為創業起點，行競科技（Xing Mobility）研發出10秒能降溫近千度的「浸沒式電池冷卻技術」一鳴...

思考方塊／衣to衣循環 打造淨零經濟

「台灣2050淨零排放路徑及策略」中，紡織被列為重點淨零轉型產業之一。根據BBC報導，每年全世界生產1,000億件衣服，...

經濟選書／視死如歸的經營心態

我認為應該要設定難度較高的目標，並試著挑戰它。然而，如果將目標設得太高，讓「前年達不到，去年也達不到，今年第三年了還是無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。