10秒降溫千度！電池冷卻技術讓電芯、日廠求合作 行競洪裕鈞：蠻爽的

以賣百萬美元超跑做為創業起點，行競科技（Xing Mobility）研發出10秒能降溫近千度的「浸沒式電池冷卻技術」一鳴驚人，獲日本農業與工業機械大廠 Kubota（久保田株式會社）深度合作，去年更獲2家商用車採用，從 nobody 到讓一家一家電池廠捧著新品求合作，行競創辦人洪裕鈞怎做到的？

電動車最怕的就是電池熱失控爆炸，一旦火燒車，電池滅火不易，往往壞掉的電芯高溫燃燒會讓電芯模組連環爆，歷時8~12小時火勢才會歇，看到此痛點，行競科技創辦人暨執行長、同時也是台灣松下電器董事長洪裕鈞與團隊合作，開發出電動車浸沒式電池冷卻方案，讓汽車不論處於極地還是沙漠，電池模組都可以恆溫40度，提高安全度又延長電池壽命，還能適應各規格電芯。

特別的是，這個獨家技術能透過隨時感測電池溫度與掌握液體流速等訊息，即使三顆電芯因碰撞穿刺爆炸高溫燃燒，系統都能加速液體在該區位流速以帶走熱能，讓電池芯在30秒內從上千度高溫瞬間降至100度以下，不至於產生連環燒的危險，「若是單一電池芯燃燒，則降溫更只要10秒」洪裕鈞說。

因為浸沒式冷卻速度比水冷管更有效率，電池模組在北歐零下40度天氣還能逆向加溫，讓電池能正常運作不失效，這項控溫獨門技術由於已經成熟，吸引日本130年老字號工業機械大廠久保田青睞，2023年底領投行競科技B輪募資，雙方也展開新車款開發深度合作，只不過目前細節仍為最高機密。

久保田是全球輕型農用機龍頭，也是年銷量百萬顆的汽柴油引擎大廠，久保田為讓這些特殊車輛在嚴苛環境正常工作，到處尋找保證讓汽車在任何環境都能啟動的電池冷卻技術，久保田繞了地球一圈尋尋覓覓，跟行競洽談一年多，最後因為行競科技的技術最好，成功讓130年的久保田主動邀9年的行競科技合作。

不過，行競科技並不將目光侷限在農機，乘用車及商用車也已傳來好消息，洪裕鈞表示，目前已有兩家商用車廠跟行競合作，包括3.5噸與與4.5噸電動貨巴，預計 2025年下半開賣，車廠來自日本及台灣新創庫得科技。洪裕鈞嚴肅地說，任何移動載具都是行競科技潛在的市場，包括乘用車、大型重機具、船舶等，唯獨不會參與殺人武器開發。

幫電池保溫保冷皆宜！解決風電儲能快充快放痛點

不僅打入車廠，行競的技術在儲能產業也有優勢，因此拿下台電彰濱風電廠儲能標案，打造全台第一座浸沒式冷卻儲能櫃，由於具備30秒降溫效能，傳統儲能櫃參與台電調頻輔助專案，快速放電後因電池會過熱，需要先降溫才能再儲電，但風力發電無法預測何時有風，若電池還沒降溫風就來了，也無法立即儲電，影響發電效率，行競科技的浸沒式方案能讓風電案場秒降溫，因此可以快放快充，解決再生能源案場痛點。

從2015年投入浸沒式電池冷卻系統研發，迄今9年，目前電池芯合作方包括台灣的能元科技、日韓中共5家業者，行競不僅技術趨於成熟，更因技術具獨特性，連生產設備也都全由行競科技自行研發，「我們做的東西太特殊了，所以都是自製設備」洪裕鈞說。這也讓行競科技從電池包、模組、系統及BMS電源管理系統甚至於工廠產線都一手包。

目前行競的電池冷卻系統已經邁入第二代，成本比第一代大幅降低，現更投入2.5代高能量密度版本開發中，第3代電源管理系統（BMS）更將導入生成式AI，透過AI診斷電池是在什麼氣候環境工作，能根據客戶使用情境自動校正熱管理系統，精準延長電池壽命，讓一台農機在北極工作跟在赤道運轉都透過生成式AI學習熱管理差異，讓行競開發 BMS 成本。

行競科技的這套AI BMS 新品預計2025年 CES 大展上對外發表，勢必將引起轟動，有利於行競科技產品打開各種應用場景大門。「每位客戶的使用情境不一樣，我們就不必專程去假設客戶的使用工況，重新為他去做額外的設計，因為AI可以就現場狀況收集資料現場學習。」洪裕鈞興奮地說。

而電池系統的4代也已著手規劃，洪裕鈞透露會直接以無電池包及無模組方式設計，直接將電池管理冷卻系統導入車架內，讓電動車身更一體成形。

2023～2024業績翻倍成長，2025年闖10億元大關

隨技術成熟，2024年將是行競科技翻倍成長的一年，回顧9年創業歷程，洪裕鈞苦笑回憶當年連電池廠都不太想理他，現在隨行競技術受國際一線大廠肯定，電池芯廠如今反而是捧著最新高能量電池新品上門求合作，隨著客戶新車款陸續將開賣，2025年將是行競科技營收衝破10億元大關的重要關鍵年，為交貨電池冷卻系統，行競科技必須採購電芯，回顧9年前電池芯廠從不太搭理到現在積極上門拜訪，洪裕鈞飽嚐「風水輪流」的甘苦滋味，行競終於小媳婦熬成婆。

洪裕鈞表示行競科技的商業模式可以分四大階段，2015年創業初期是賣跑車，第二階段則是賣技術協助客戶將冷卻系統整合在車上，第三階段也就是行競現在所處時期，是賣整套電池冷卻系統，「到了第四階段則會賣整體解決方案」，洪裕鈞隨著公司技術力推進，一步一步朝心中的國際級大廠願景邁步。

由於汽車產業生態是必須貼近當地市場需求，全球化製造，電池又占整車4成產能，是各國倡議在地製造的關鍵元件，行競科技總經理吳宜容表示，行競科技不排除以合資方式配合客戶在海外落地生產，以最快速度落實全球布局，並以授權方式把生產 know-how 整廠輸出。這也意味很快就能看見行競科技出海。

身為台灣松下電器創辦家族洪家第三代，洪裕鈞表示，60幾年前，爺爺洪建全親自到日本拜託松下合作來台設廠，促成台灣松下的誕生，台灣松下也成為台灣第一家引進外資及技術的企業，如今情勢逆轉，他反能讓日本130老商社久保田主動找上行競科技談合作，問他這創業一路上感覺如何？他秒回「就蠻爽的。」 行競科技董事長洪裕鈞。記者蘇健忠／攝影 行競科技董事長洪裕鈞抱著自家秘密研發的無電池包cell in module電池系統。記者蘇健忠／攝影 施振榮投資的庫得科技投入純電動物流車底盤X-Platform研發。記者黃義書／攝影

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