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公費流感疫苗 GSK 加入掀激戰 國光、東洋強化自費市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

衛福部疾管署本周將公布今年公費流感疫苗得標廠商，採購量將比去年略增5萬劑達643.7萬劑，不過隨著英商葛蘭素史克（GSK）藥廠今年加入公費採購行列，預期將帶造成公費流感競爭更加激烈；此外，包括國光（4142）、東洋等公司都指出，因台灣流感疫情逐步打破季節限制，各公司今年將擴大自費疫苗供應量，初估將比去年多30%至50%。

疾管署發言人羅一鈞日前表示，今年病管署不包含地方政府、國防部採購及開口合約數量後，將對外採購643.7萬劑 流感疫苗，較去年增加5萬劑，增加採購原因是考量人口老化跟少子化的趨勢，如果民眾接種需求增加，未來還可以用開合約補充購買。

值得注意的是，公費流感疫苗招標案自去年高端疫苗成為新角逐者後，今年GSK藥廠也參與了公費流感疫苗的競爭行列，總計台灣今年將有國光、東洋、法商賽諾菲（Sanofi）、高端及GSK等五家公司參與公費流感疫苗的投標，戰況激烈。

另外，東洋總經理侯靜蘭日前表示，台灣流感疫情逐漸打破季節限制，該公司今年將擴大向疫苗大廠CSL Seqirus代理進口細胞流感疫苗至台灣，除了參與公費招標，在自費市場也會持續引進國際最新的流感疫苗引進國內，尤其針對國內高齡化社會需求，東洋引進65歲成人適用的自費佐劑流感疫苗，希望為不同年齡族群提供最適切的疫苗選擇。

國光法務長潘飛表示，自費流感疫苗鎖定的接種對象是擁有1,000萬人口的年輕人及中年族群，但是這些青壯族群接種流感疫苗的總數不到100萬人，後續市場成長空間很大，國光過去聚焦公費流感疫苗市場，今年在自費流感疫苗的備貨上將比去年成長三至五成。

高端疫苗執行副總李思賢表示，該公司與韓國疫苗大廠 GC Biopharma合作，去年3月取得流感疫苗藥證，並得標去年度公費流感疫苗， 今年高端引進的流感疫苗只聚焦公費疫苗市場，短期之內並不會進軍自費流感疫苗市場，但是若疾管署對流感疫苗有任何新增需求，高端期望能扮演政府對流感疫苗供給上的最佳後盾。

國光 東洋

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