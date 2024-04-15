電動車連發土洋大戰開打 納智捷、中華車、雙B等推新款

土洋電動車大戰來了，今年本土電動車包括納智捷、中華車（2204）、福特六和陸續推出新車款，進口品牌包括BMW、賓士、保時捷也將有新款電動車問世，預期今年全台電動車將放量，明年起電動車比重將叩關兩成，年度掛牌規模八萬到十萬輛指日可待。

BMW全新世代X2豪華跨界跑旅，也注入智慧電能概念，推出全新首創 iX2 豪華純電跑旅。X2接單逾1,600張，其中，超過千張來自電動車款iX2，iX2今年配額已完售，預計4月起X2、iX2新車即能正式抵港交車。

由於預期電動車交車期長，為了加速交車，下單動作更加積極，目前BMW全車系的訂單中約有三成為電動車款，去年X1電動車近千台訂單可望陸續交車，預期今年電動車的實際掛牌數將較去年進一步攀升。

台灣去年電動車占整體車市比率約為6%，今年雙B電動車供應量增加，性能車品牌保時捷的電動車Taycan小改，入門SUV Macan也將推出電動車款，降低電動車入門門檻 ，成為今年進口電動車的生力軍，而豪華電動車也將出現新勢力。

主力電動車品牌特斯拉穩定供應之外，國產電動車今年在納智捷n7之外，第2季起中華車導入MG電動車款，以及福特宣布將投資新產線、在台導入新能源車國產量能。

台灣電動車占整體市場勢必超過一成，有機會持續朝向德國電動車三成的市占比重前進。

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