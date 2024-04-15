思考方塊／衣to衣循環 打造淨零經濟

「台灣2050淨零排放路徑及策略」中，紡織被列為重點淨零轉型產業之一。根據BBC報導，每年全世界生產1,000億件衣服，其中高達57%會受到土地掩埋，這意味著超過570億件衣物，會因材質不同而需要不同的自然分解時間。如聚酯纖維，其分解就需要高達450年的時間。

然而，經濟部產業技術司指出，聚酯纖維是服裝產業中使用最廣泛的原料，約占全球纖維總產量52%。更令人擔憂的是，2021年全球聚酯纖維的總使用量統計約為5,700萬噸，但僅有15%的聚酯原料來自回收再製，其中99%來自PET寶特瓶，而非紡織品，而後者的產量正在迅速增長。

紡織品持續擴張，除了被掩埋的衣物量可觀，影響土地空間與環境，廢棄衣物流向也存在問題。其中有25%會被焚燒，10%面臨降級回收，最後只會有8%進入二手衣市場，有機會再次被利用。

為了解決這一問題，必須從源頭著手，思考如何讓有限資源不再被過度開採。透過讓廢棄衣物能夠100%再生成為一件全新成衣，達到所謂「衣to衣」的循環，方能有效減少碳足跡並降低廢棄物的產生，循環經濟將是紡織業達成永續商業模式的最終目標。

紡織業如何從線性經濟轉向循環經濟？

過去我們「開採—製造—消費—拋棄」的線性經濟模式，已對環境造成不可逆的衝擊。要讓紡織業的商業模式獲得永續轉型，關鍵在於讓產品的生命周期轉換為「製造—使用—循環」真正實現衣to衣的循環再製，如此便能減少資源開採需求，避免汙染與廢棄物的產生。

循環經濟是兼顧經濟活動與環境生態的商業模式，對於需要大量原料、廢棄物也不勝其數的紡織業而言，更是突圍關鍵。

如同垃圾分類需要將紙、金屬、塑膠等分開丟棄的道理，不同纖維材料要被持續運用，回收階段勢必要將不同材質進行篩選和分類，本身也是一項技術和成本上的耗損。

因此，布料就須採用材質單一化來進行織物設計，在成衣階段也因應「單一材料」的設定，如扣件、縫線等副料，也須採用單一材質，讓產品在生命周期結束時直接進入再生處理程序，作為新的成衣原料被循環使用，減少自然資源的浪費，同時降低生產過程中的碳排放，實現產品的可循環性。

紡織產業正面臨永續革新，也是為了回應各大企業客戶提出的綠色採購目標。

例如，企業客戶每年都大批訂購的團體制服，若能依循循環經濟策略，幫助客戶建立循環供應鏈，實現紡織品資源的最大化和循環利用，來達到永續創新和企業採購的雙贏策略，其中有三大好處：

一、0%生產汙染。使用循環經濟策略意謂著無須不斷開採新原料，原料從廢棄品而生，能有效減少石油提煉。

二、0%焚燒汙染。無需焚燒舊衣服，衣物汰換回收後可重新進入循環產業鏈，能夠大幅降低二氧化碳排放量，以一件100%導入循環計畫、使用回收材料再製的男裝短袖Polo衫為例，能顯著降低58%的碳足跡。

三、增添企業永續形象。讓品牌與永續理念並肩前行，如今已有眾多企業為綠色採購做足準備，紛紛在制服採購時導入永續策略，包括：新光產物保險、遠雄海洋公園、台新金控、台灣三元能源科技（台泥企業團）等。

想要解決廢棄物不斷暴增的現況，企業需要選擇具備循環經濟理念的供應商夥伴，以此減少能源耗費，實踐經濟效益與永續發展。

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