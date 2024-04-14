無人機資安實驗室一周年 22機型無人機通過資安檢測

為降低無人機因資安攻擊所產生的資安風險，數位部去年3月推動旗下所屬財團法人電信技術中心（TTC）集結民間資安業者籌組成立「無人機資安聯合驗測實驗室」，一年來已協助國內13家無人機廠商、22種機型無人機通過產品資安檢測，其中包含多款軍用商規機型，TTC並成為第三方專業檢測認證機構—德凱（DEKRA）集團全球首家認可的無人機（UAV）授權測試實驗室。數位部未來將持續協助國產無人機提升資安體質、產業競爭力及能見度，進而布局國際市場。

數位部次長李懷仁今（14）日率數位部團隊赴TTC位於高雄路竹的「無人機資安聯合驗測實驗室」，視察國內遙控無人機資安檢測推動現況。

數位部表示，鑒於全球無人機產業蓬勃發展，無人機被廣泛應用在軍事、物流、商用、測量、農業、消防救災及展演等用途，台灣擁有無人機產業發展的地利條件，也成為關鍵的無人機製造和應用基地之一，更彰顯無人機資訊安全的重要性。

數位部依照行政院政策指示，在國家科學及技術委員會支持下，112年3月1日推動民間資安業者籌組成立「無人機資安聯合驗測實驗室」，成立時共有4家資安檢測實驗室參與，截至今年3月底止已擴增為5家，包含TTC、中華國際資安、安華聯網科技、鑑智實相科技股份有限公司及財團法人台灣商品檢測驗證中心。

數位部指出，為了打造Made in Taiwan值得信賴的無人機供應鏈，「無人機資安聯合驗測實驗室」的資安檢測推動方向，目前著重在產品系統安全、軟體安全、通訊安全、韌體安全等面向驗測，期能協助國內無人機產業全面導入產品資安。

無人機資安聯合驗測實驗室成立一年來，已建立國內無人機資安檢測機制，協助國內13家無人機廠商、22種機型無人機通過產品資安檢測，其中包含多款軍用商規機型，並完成多件無人機群飛系統資安檢測，協助國產無人機提升資安體質，並保障無人機的群飛、展演活動能在更安全的狀況下完成飛行任務。

其中，TTC更已於112年11月28日成為世界知名的第三方專業檢測認證機構—德凱集團在全球第一家認可的無人機授權測試實驗室，未來將可透過TTC幫助國內無人機廠商取得國際認證、接軌國際，進一步提高國內無人機產業的國際競爭力及能見度，快速拓展海外市場。數位部期盼持續藉由公私協力，提供遙控無人機資安檢測服務，建立我國遙控無人機安全供應鏈。

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