航空業搶攻客運 優惠一波波

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

出國旅遊夯了一年，今年受惠員工旅遊及獎旅團需求，消費者出國意願依舊強勁，不過因航空公司增班、機位數增加，價格敏感度提高，華航（2610）、長榮航及台灣虎航都推出2024春季線上及實體優惠，搶攻市場。

華航、長榮航雖未參加春季旅展，兩家都同步推出線上旅展搶好康。

華航推出「打卡全球，人人有折」全航線85折購票促銷，即日起至4月25日為期16天的優惠，多條精選航線再享超值票價，高雄-香港經濟艙來回只要2,270元起（未稅）超優惠價格，另針對西雅圖直飛航線也有驚喜折扣，線上查相關優惠人次明顯增加，有望推升4月客運營收動能。

長榮航空即日起至4月22日止推出2024春季線上旅展， 9月30日前從台灣出發指定航線，享有最低優惠75折起，4月12日開航的高雄-香港航線，優惠價只要2,298元起（未稅）。

航線 長榮航空

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