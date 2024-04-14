華航、長榮航第2季貨運轉熱 AI 需求出籠、購物檔期加持

人工智慧（AI）需求出籠、「 618購物節」將至，航空貨運市場第2季轉熱，華航（2610）、長榮航（2618）看好第2季航空貨運價格及貨量都會比第1季好，並且看好長期國際醫藥冷鏈運輸需求商機，會成為航空貨運市場新動能。

3月是航空貨運市場淡月，亞洲飛美西加上燃油附加費每公斤150元，飛美東每公斤約160；物流業者認為，航空貨運價格3月下旬開始回穩，預估4月在電商及電子產品出貨轉旺下，航空貨運價格每公斤有望重返200元。

航空貨運市場第2季展望 圖／經濟日報提供

華航、長榮航同步指出，亞洲電商巨頭「空運貨」去年開始陸續轉進傳統航空公司，促使空運旺季供應鏈結構改變，電商包機需求今年以來一路成長，上半年電商最重要的「618購物節」檔期5月底就開始預熱，多家知名電商都願意跟業者談包機運送，推升航空貨運第2季需求量。

AI伺服器需求攀升，機台體積較大，單價又高，不少人願意用航空貨運包機載運，各種短期專案包機、包艙需求上揚。

另外，兩大航空公司也積極拓展冷鏈市場高單價貨品，機動調整高單價及季節性貨品艙位配置，藉以增加營收。

國際航空運輸協會（IATA）為提供全球醫藥運輸需求一致性及標準化，規範並協助空運供應鏈建立安全可靠物流標準，CEIV Pharma認證被視為冷鏈運輸行業最高標準，每三年需要重新取得認證。長榮航空及長榮航勤日前再次獲得CEIV Pharma。

華航名列全球前六大貨運航空公司，不只能承運高精密儀器與機台設備，華航開啟超低溫運送服務，添加乾冰後運送保存溫度最低可達-80°C，早取得CEIV Pharma，也是推升營收、獲利重要動能。

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