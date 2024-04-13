正隆攜手國立中興大學及原住民 修復千萬山林碳匯價值

洞見全球氣候變遷造成的森林野火危機，正隆（1904）攜手國立中興大學循環經濟研究學院及當地泰雅族、賽德克族啟動惠蓀林場火燒跡地復育計畫。13日在正隆董事長鄭人銘及國立中興大學校長詹富智的帶領下，號召100多位正隆員工眷屬及供應鏈夥伴「Plants for the Planet」一同種下500棵樹苗。未來，也將應用NASA Landsat衛星監測技術，透過6年期監測及養護計畫，確保新植林對動物棲地及山林碳匯價值修復帶來積極影響力。

守護森林的重要性，不僅是為保護地球上過半數已知物種的棲息地，更能避免儲存於其中，占比達30%的有機碳釋出、減緩全球暖化。過去，正隆藉由深化再生原料及技術，確保每張紙的製造皆不對原生山林造成危害，每年再生超過160萬公噸的回收紙，為臺灣種下2.1萬公頃以上面積的二次森林。

近年，洞察氣候變遷加劇造成的野火危害，正隆推展更積極的永續森林及生態政策，從守護走向修復，期望以土壤碳匯提升減碳效益。除持續支持原始林維護，確保營運工廠與臨近綠帶的共榮發展，正隆更透過深化產學合作，攜手國立中興大學循環經濟研究學院投入惠蓀林場的火燒跡地復育（野火後復育）。

正隆董事長鄭人銘說明，「以少創多Less is More」是正隆永續核心，除深化全循環技術，致力以最小的製造消耗守護環境現況；也發揮創意養成產業減碳韌性，集外部夥伴及資源，最大化臺灣生態的正面影響力。」

座落於正隆后里廠東南方約40公里的惠蓀林場，因其高聳的地勢特色，同時具備亞熱帶、暖帶、溫帶氣候等多樣原始森林，孕育包含：臺灣鱗鯉（穿山甲）、藍腹鷴、藍鵲等原生及保育動物，更是受脅植物蘇鐵蕨的重要棲地。

藉由使用NASA衛星監測資料，正隆與復育團隊預計於6年內擴大監測林管局公告火燒跡地面積達3倍以上（近70公頃）的延燒周邊區域。相關應用除降低單位監測成本，更能有效比較區域間生物樣本差異，觀察未來新植林復育後的生物動向。同時，為確保新植林有效提升生物多樣性之餘，也能維持生態穩定及平衡，復育計畫刻意選擇涵養水源及耐火性較佳的本土樹種：楓香、大頭茶、相思樹、土肉桂共500棵，同時保留造林地中，自然萌發的的樹苗。

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