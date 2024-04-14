產業追蹤／提升勞工權益 產業必修課

繼氣候變遷與淨零減碳之後，人權也將成為全球供應鏈的關注焦點。企業永續報告書的揭露框架也相應發生了變化，不僅包括已有超過4,900家組織申請支持承諾的氣候相關財務揭露（TCFD），甫於2023年9月正式施行的自然相關財務揭露（TNFD），同時將加入歐盟擬於2024年立法的不平等相關財務揭露（Taskforce on Inequality-related Financial Disclosures, TIFD）框架。這些揭露框架提高資訊透明度，有助於更好理解氣候、自然及不平等可能帶來的風險和商業機會。

TIFD的核心在於DEI（Diversity多元、Equity公平、Inclusion共融），針對企業營運過程中所涉及的人權、社區關係、員工健康與安全、人才政策、多元共榮等議題，例如傳染病肆虐、公共安全威脅、社會對立、種族、性別及人權問題等，清楚闡述具體行動與績效，以量化企業組織之社會面向成果。

人權的國際相關規範如聯合國世界人權宣言、國際勞工組織工作基本原則與權利宣言、聯合國工商企業與人權指導原則、負責任商業聯盟行為準則等，另外，2022年歐盟執委會發布《企業永續盡職調查指令》草案、日本發布《供應鏈尊重人權指導方針》，均要求公司對內部及其供應鏈制定人權政策，進行人權盡職調查，並提供救濟管道。此外，全球永續性報告協會在2023年生效的新版GRI通用準則中，也強調人權和盡職調查的概念，規定企業組織需執行人權盡職調查，並應將人權評估納入永續報告書的重大主題之一。

企業的人權影響層面廣泛，其中直接相關的是勞工權益，尤其是國際移工的權利問題。依據我國勞動部勞動力發展署統計資料，台灣移工人數逐年成長，從2013年48.9萬人，增至2023年75.3萬人，其中產業移工占51.9萬人，社福移工則有23.4萬人。面對即將立法的歐盟人權盡職調查，台灣製造業供應鏈如何跟上移工權利的升級轉型，已從加分題變必考題。

近期台灣供應鏈受到蘋果、思科、捷普等知名品牌的點名，其中允許向移工收取服務費、工作轉換費，讓移工承擔體檢或機票費用等，被認為涉及高風險人權問題。值得注意的是，台灣是唯一有法規明訂移工付服務費給仲介的國家，明顯與國際規範存在差異，當TIFD於2026年成為正式規範，全面實施要求後，勢必影響供應鏈企業改變移工政策與相關成本。

TIFD涵蓋歐盟與台灣雙向採購，以及歐盟與台灣的雙向投資。首批於2026年受規範對象為母公司員工超過500 名，且全球營業額超過1.5億歐元的歐盟企業；針對非歐盟企業，如果在歐盟的年營業額超過3億歐元，也會受到違反人權盡職調查義務的制裁。

目前人權盡職調查之具體實踐方式，尚未有統一標準流程，但實務上通常包括：制定人權政策、分析人權風險、鑑別重大人權議題、執行與管理、人權風險稽核作業、教育訓練與申訴管道等公開揭露資訊宣傳、成效追蹤與改善計畫等八個步驟。TIFD主要回應聯合國永續發展目標中的社會面向議題，包含：SDG1消除貧窮、SDG2零飢餓、SDG3健康福祉、SDG4優質教育、SDG5性別平權等。

隨著鄰近國家日本、南韓打開移工大門，以及全球移工權利意識高漲趨勢，台灣企業若要在全球勞動市場競爭，需系統性思考與整合性評估，提前準備，制定因應策略及有效的人權行動方案。（作者是商業發展研究院南部院區數位經營服務組組長）

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