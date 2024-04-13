攜手陳定鴻、梁培政大師 鉅虹建設藝術聯展深耘美學品味

攜手陳定鴻、梁培政雙大師，鉅虹建設「美夢成真」雕塑展暨「鉅虹美學油畫創作聯展-梁培政老師油畫師生聯展」，4月13日起至8月31日在「鉅虹美學館」展出，新銳藝術家們與雕塑藝術家陳定鴻齊聚一堂，共同展出圓夢第一步的精彩作品。

台中知名品牌建商鉅虹建設，以建築美學斬獲多項金獎佳績，今年初更榮獲有建築界奧斯卡之稱的「台中市都市空間設計大獎」肯定，與自然共生的代表語彙，獲得台中人的肯定。

鉅虹建設不只在專業領域植入美學基因，對藝術品味的全方位推廣更是不遺餘力，位於台中市北屯機捷特區的「鉅虹美學館」，宛如藝廊的空間氛圍中，多次攜手藝術家展覽，開放民眾免費參觀；鉅虹更力邀油畫大師梁培政開班授課，實踐讓藝術走進生活的核心初衷。

今年再度展現豐富策展經驗，特別邀請雕塑藝術家陳定鴻老師，在鉅虹美學館舉辦「美夢成真」雕塑展，透過鮮活的色彩對比、逗趣的生命動感，讓觀眾會心一笑的同時，注入鼓舞人心的正能量。

呼應「美夢成真」的命題，在梁培政老師的指導下，鉅虹建設撒下的美學幼苗也開花結果，同步舉辦「鉅虹美學油畫創作聯展」獨家展出鉅虹建設董事長劉品辰創作，與鉅虹一同茁壯的新銳藝術家也齊聚一堂，共同展出圓夢第一步的精彩作品。

鉅虹建設深耕台中37年，讓品牌的美學築跡走遍北台中，而北屯、七期、機捷特區的集中開發經驗，不只看見天際的美學格局，更看見城市的發展佈局。劉品辰強調，鉅虹建設以精準的眼光，鎖定未來區域願景，集中規劃建築地景，量身劃設最宜居的生活樣態。

鉅虹下一步看好「13期重劃區」的核心優勢，不但是捷運沿線的壓軸地塊，周圍更有高鐵、八期、中山醫、藝文特區四面環繞，區內坐擁雙軌、雙醫、雙公園、雙商圈，同步高鐵1快2高3鐵全台一日生活圈，享有全台中最大的市定遺址公園預定地，高綠覆、低密度的友善環境規劃，讓13期有如繁華城市中的秘境。

劉品辰指出，歷經多次公園空間、水岸路樹的認養再造，加上謙讓尊重的建築風格，鉅虹建設「原創建築，自然共生」的理念，與13期未來印象不謀而合。

鉅虹區域首發建案落址益豐路二段、龍富二路交界，緊鄰益豐綠園道的未來願景，將2房、3房分為兩幢齊質社區，享零店面的純住規劃，以藝術綠廊相互串連；劉品辰希望延續鉅虹的美學生活體驗，在住戶與自然之間，找到完美生活距離。 「鉅虹美學油畫創作聯展」獨家展出鉅虹建設董事長劉品辰的創作。記者宋健生/攝影 雕塑藝術家陳定鴻「美夢成真」雕塑展，呈現鮮活逗趣的生命動感。記者宋健生/攝影 新銳藝術家們齊聚一堂，共同展出圓夢第一步的精彩作品。記者宋健生/攝影

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