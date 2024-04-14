產業追蹤／雙軸轉型 助攻企業創新局

淨零碳排已是全球各國政策推動的重要指標，以及數位科技的快速發展儼然引領未來產業發展方向。因此，「綠色經濟」與「數位轉型」將是國家發展及企業整體競爭力的兩大重要關鍵。

歐盟於2021年底所提出「雙軸轉型」（Twin Transformation）的概念，也就是透過數位科技一方面協助企業數位轉型，同時也能達到永續綠色的目標，例如2022年11月OpenAI所開發的ChatGPT聊天機器人，透過自然處理模型分析大數據資料，快速產出對話內容與複雜文本，數位應用範疇相當廣泛，預測未來將取代簡單或重複性高的流程性工作，有助於降低企業成本並提升工作效率，同時協助企業邁向節能減碳之目標。

財團法人商業發展研究院在2023年11月所公布的「2023商業服務業年鑑」中指出，台灣批發業及零售業都逐漸朝向數位轉型升級，例如搜尋引擎優化（Search Engine Optimization, SEO）、人工智慧（AI）驅動之個人化。根據經濟部統計處的調查數據顯示，我國零售業網路銷售額2020年為3,639億元，2022年成長至4,930億元，這也反映出因疫情措施，促使消費者加速轉換購物習慣朝向線上平台移轉，同時快速催化零售實體通路與品牌加速往電商發展，進而推升零售業網路銷售額。

根據Google在2023年8月所公布的「2023台灣消費者趨勢脈動報告」，亦觀察到台灣的電子商務市場近年來成長迅速，2021年大幅成長245%，達到4,303億元。近年因疫後新常態模式以及數位應用的推陳出新，促使消費者的期望一直改變，也讓零售商和服務供應商迎來新商機。

而此趨勢發展從商研院所執行的海外台商精品獎歷屆獲獎精品可相互應，例如在第二屆獲獎的金質獎產品中，有來自泰國公司的「亮白微電流面膜」，即是從新常態的消費模式下發掘新數位商機。母公司為大中華地區規模最大的包材標籤印刷及印刷應用的製造商，但其跳脫原本標籤產品形式，在既有印刷基礎上開發截然不同的創新產品，並且運用多元的線上通路平台，藉由美化產品外觀來提高客戶吸引力，進一步抓住不同消費族群的目光。

此外，核心的印刷應用技術在醫療產業或物流產業上，亦成為治療過程或產品運送監控上或不可或缺的技術，從中建立消費大數據資料，不僅能提高企業生產效率，也有助於企業找出減碳之營運模式。

同樣看準數位科技應用的新商機，各事業無不發展出智能型設備與服務，例如第一屆獲獎的金質獎產品中，來自菲律賓公司，母公司為台灣最大的衛浴設備商，其整合台灣相關跨界協作廠商之專業技術與設備，研發出「智能防疫防護裝置」，其整合人臉辨識、體溫偵測以及自動酒精噴灑功能的設備，具有多國以上語言規格結合管制系統之功能，以及數據庫建置之優勢，亦為數位智能產品的未來拓展無限可能性。

因應變化快速的環境，不管淨零碳排或數位轉型都是企業永續發展上不可或缺的，兩者相輔相成、缺一不可。企業若能儘早掌握新商業模式的轉變即掌握新商機，有機會超前部署。誠如上述具規模之廠商即會運用自身技術優勢，在雙軸轉型概念下，進而發展可切入市場需求的創新產品，並且運用多元線上線下通路開拓新消費族群，以確保企業永續經營。

（作者是商業發展研究院南部院區專案組長）

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