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汽車高端改裝車燈大廠巨鎧精密台南科技一廠 舉行落成啟用典禮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台南市長黃偉哲參加巨鎧精密台南舉行科技一廠落成啟用典禮。黃淑惠攝
台南市長黃偉哲參加巨鎧精密台南舉行科技一廠落成啟用典禮。黃淑惠攝

巨鎧精密-創（2254）斥資12億元的台南科技一廠，13日舉行落成啟用典禮，象徵巨鎧精密在汽車零配件產業的持續投入、深耕與生根，㩦手國際知名奢華套件品牌MANSORY，重新定義汽車零件後改裝市場，長期朝著改裝一站式購足服務目標前進，營收、獲利將逐季放大。

汽車改裝車燈界擁有APPLE等級美譽巨鎧精密，近年研發量能不斷增強，由全LED汽車改裝車燈開始，在，逐步跨入商用卡車市場、新能源車市場及全地形車(UTV)市場，科技一廠的啟用，象徵巨鎧精密在汽車零配件產業的持續投入、深耕與生根，以設計領導技術為前提，不斷尋求技術突破，逐漸走向發明專利階段，相較於設計專利著重於美觀、新穎及獨創，發明專利更著重於結構功能性及技術，顯示已具備從外觀到內部結構設計之技術含量，有效專利高達950件。

巨鎧成立於西元2013年9月14日，早期以生產製造汽車水箱蓋、油箱蓋類產品並外銷美洲為主，與美國售後維修養護的非原廠零件大廠成為長期合作夥伴後，多年來致力於汽車改裝部品市場的LED汽車頭燈、尾燈、外觀零組件及塑膠裝飾件等的設計研發、製造及銷售業務等，產品體系現今已涵蓋各種規格。

在汽車改裝部品市場中，巨鎧持續將綠色環保與未來智能科技設計思考導入汽車改裝市場元素中，後續將深耕改裝車燈衍生性產品，發展改裝部品多元化且整體性服務方案，以「創新+速度」邁向全球汽車改裝界台灣之光。並規劃2~3年內建構整車外觀功能件智能車聯網，改裝汽車零組件一站式購足服務，建構汽車外觀件AI車聯網。

延續此次創新能量，COPLUS隨即參加4月份2024 TAIPEI AMPA，巨鎧精密吳柏樺董事長透露，展覽會場將曝光最新產品，並將同時宣布與國際知名奢華套件品牌MANSORY合作的消息，這代表著公司對於未來AI智能、電動車及車用改裝市場的高度重視和擴大布局，並積極投入新能源市場開發各式新產品邁入永續未來。

透過不斷與國際頂尖品牌的合作，COPLUS持續將綠色環保與未來AI智能科技設計思考融入汽車改裝市場元素中，也將不斷延攬各領域優秀人才與團隊，以加速產品開發與全球性專利佈局之擴張，為集團事業體未來發展積極部署，後續將持續深耕，發展改裝部品多元化且整體性服務方案，以「創新+速度」邁向全球汽車改裝界台灣之光。

巨鎧精密13日上午在台南舉行科技一廠落成啟用典禮。黃淑惠攝
巨鎧精密13日上午在台南舉行科技一廠落成啟用典禮。黃淑惠攝
巨鎧精密台南科技工業區科技一廠啟用，AI智能聯網產品揭開未來之門，㩦手國際知名奢華套件品牌MANSORY，重新定義汽車零件後改裝市場。黃淑惠攝
巨鎧精密台南科技工業區科技一廠啟用，AI智能聯網產品揭開未來之門，㩦手國際知名奢華套件品牌MANSORY，重新定義汽車零件後改裝市場。黃淑惠攝
巨鎧精密董事長吳柏樺新廠落成後，以「創新+速度」邁向全球汽車改裝界台灣之光。黃淑惠攝
巨鎧精密董事長吳柏樺新廠落成後，以「創新+速度」邁向全球汽車改裝界台灣之光。黃淑惠攝
巨鎧精密13日上午在台南舉行科技一廠落成啟用典禮，象徵巨鎧精密在汽車零配件產業的持續投入、深耕與生根。黃淑惠攝
巨鎧精密13日上午在台南舉行科技一廠落成啟用典禮，象徵巨鎧精密在汽車零配件產業的持續投入、深耕與生根。黃淑惠攝

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