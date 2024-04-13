桃園航空城安置宅耐震、防水、隔音高標保固 可上網3D賞屋

桃園市政府住宅發展處今天表示，航空城安置住宅分布11個街廓、51棟，目前已經45棟上梁，其中蛋黃區（機場園區）的31棟均已完成上梁，預計今年底陸續竣工並申請使用執照，目前正進行建築物內外防水及細部裝修工項。

住宅發展處表示，安置住宅位在蛋黃區有5個街廓、31棟1067住宅戶，蛋白區有6個街廓、20棟858戶，房型從二至四房、25 至62坪可供拆遷安置戶多元選擇。在建築品質方面，更以高出業界的標準要求耐震標章、防水保固10年以及隔音氣密窗、隔音地墊，整體品質超越市售建案的水準；住宅處已經將部分房型製作拍攝成3D環境上架，民眾可以上住宅處官網首頁，點選「航空城安置住宅」進入頁面線上賞屋。

住宅發展處官網開放安置住宅線上3D賞屋，點入想看的房型可以看見所有房間、衛浴設備。圖／住宅發展處提供

住宅處表示，申購安置住宅的安置戶共有1178戶，已於4月初抽完選屋的順序籤，預計5月通知申購戶依抽籤序號分批選屋，並於今年下半年簽約，114年第一季陸續辦理驗屋、交屋。

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