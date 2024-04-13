快訊

土耳其纜車塔架倒塌！車廂撞擊解體1死7傷、近200人受困高空

被投訴到壓力爆表離職 教保員淪為人人可喊打的職業

基努李維被爆要婚了！認定藝術家女友「靈魂伴侶」 自家豪宅辦庭院婚禮

房市又熱買房要快？專家曝真實數據：別被騙了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

房市買氣又火爆了？根據內政部統計資料，六都今年第一季建物買賣移轉6.32萬棟，不只較去年同期大增28.3%，也創下2012年以來次高紀錄，不少業者表示，房市多頭又回來了，有買房需求的人，出手要加快。

資料來源／元宏不動產加值服務平台
資料來源／元宏不動產加值服務平台

不過，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，成屋市場買氣是有復甦，但沒那麼熱，今年移轉棟數的大成長可說一面倒來自新成屋交屋潮，數據明顯虛胖，購屋者若全然相信可能被騙。

陳傑鳴指出，買賣移轉棟數，指的是完成登記過戶的建築物數量。該數據除因行政作業時間落差，數據落後市場實際買氣約1~1.5個月，也把預售案成屋後的交屋量一起算入。

他指出，預售屋賣出時，並不會計入建物買賣移轉棟數，要等到建物完工取得使照，辦理水電、門牌、稅籍等作業後，起造人做完建物所有權的第一次登記後，才會交屋，然後計入移轉棟數。

因此，內政部每個月公布的建物買賣移轉數據，都會包含這些交屋數據。一旦新屋交屋量越大，當月買賣移轉數據就衝高，但其實這些數據代表的是預售屋2~3年前推案時的交易，與目前買氣並無關聯。

簡單說，如果民眾只看買賣移轉件數年成長幅度大，就認為房市買氣很好，就很可能會誤判。

陳傑鳴表示，民眾如果想了解房市熱度如何，應將買賣移轉量扣除預售屋成屋時的所有權第一次登記棟數，來視為成屋買氣，並且搭配實價所公布的預售屋交易量，兩者綜合觀察，才會比較客觀。

陳傑鳴表示，去年雖有新青安，但房市並沒有數字顯現的那麼好，雖然守住30萬棟，但扣除第一次所有權登記的14.9萬棟，實際成屋交易僅15.8萬棟，是近6年新低，直逼2016-2017年的房市最低點，顯示成屋市場買氣仍相當低迷。

今年第一季六都累計總買賣移轉棟數為6.3萬棟，年增28%，但今年第一季第一次登記棟數高達4.3萬棟，年增幅度高達39%，顯示有大量交屋數據「灌水」在買賣移轉件數中，實際買氣成長，並非如數據看起來的那麼好。

陳傑鳴指出，去年8月政府推出新青安房貸後，房市買氣確實止跌回升，但目前房市買氣絕對還不到火熱的階段，購屋者在看到相關火熱資訊時，一定要謹慎判讀，避免誤判市況而輕易追高買房。

內政部 房市 買房 買氣 預售屋

延伸閱讀

00929、0056、00936、00927…4月6檔ETF除息！ 專家：這檔年配率衝破11%

板橋同建案「不到半年」從每坪74漲至最高82萬！ 作家：要不要讓人活

台泥（1101）營收登頂…創單月歷史新高！ 專家整理八點：第一季表現優於法人預期

00878這周創下成立4年以來高點！ 專家：假如跌到10元也不用慌張或害怕

相關新聞

台積電來嘉設廠 立仁高中首次標售校外建地意外沒人領標…原因曝

台積電落腳嘉科園區帶動房市上漲，天主教嘉義教區創辦的嘉義市立仁高中董事會委託不動產投資顧問公司戴德梁行，公開標售學校正對...

保平安！高市8至15層大樓公安檢查 每件最高補助20萬

2021年高雄城中城發生大火後，高市府全面盤檢大樓公安，最近地震頻傳，大樓公安更不可輕忽，高雄市今年首度針對8至15層住...

不動產估價師公會全聯會改選 郭國任連任理事長

中華民國不動產估價師公會全國聯合會11日舉行理事長改選，郭國任順利連任。郭國任表示，估價師公會長期以來持續深化凝聚產業共...

房市又熱買房要快？專家曝真實數據：別被騙了

房市買氣又火爆了？根據內政部統計資料，六都今年第一季建物買賣移轉6.32萬棟，不只較去年同期大增28.3%，也創下201...

長榮集團分家...申讓持股啟動 出售長榮航、中再保股票

長榮集團加速啟動分家，長榮國際（EIC）昨（12）日公告申讓出售長榮航及中再保持股，其中出售長榮航持股3萬張，出售中再保...

吃巧克力要看極端氣候臉色 一噸可可漲贏輝達、飆31萬天價

今年的巧克力，不只更貴，還會更小。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。