房市又熱買房要快？專家曝真實數據：別被騙了

房市買氣又火爆了？根據內政部統計資料，六都今年第一季建物買賣移轉6.32萬棟，不只較去年同期大增28.3%，也創下2012年以來次高紀錄，不少業者表示，房市多頭又回來了，有買房需求的人，出手要加快。

資料來源／元宏不動產加值服務平台

不過，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，成屋市場買氣是有復甦，但沒那麼熱，今年移轉棟數的大成長可說一面倒來自新成屋交屋潮，數據明顯虛胖，購屋者若全然相信可能被騙。

陳傑鳴指出，買賣移轉棟數，指的是完成登記過戶的建築物數量。該數據除因行政作業時間落差，數據落後市場實際買氣約1~1.5個月，也把預售案成屋後的交屋量一起算入。

他指出，預售屋賣出時，並不會計入建物買賣移轉棟數，要等到建物完工取得使照，辦理水電、門牌、稅籍等作業後，起造人做完建物所有權的第一次登記後，才會交屋，然後計入移轉棟數。

因此，內政部每個月公布的建物買賣移轉數據，都會包含這些交屋數據。一旦新屋交屋量越大，當月買賣移轉數據就衝高，但其實這些數據代表的是預售屋2~3年前推案時的交易，與目前買氣並無關聯。

簡單說，如果民眾只看買賣移轉件數年成長幅度大，就認為房市買氣很好，就很可能會誤判。

陳傑鳴表示，民眾如果想了解房市熱度如何，應將買賣移轉量扣除預售屋成屋時的所有權第一次登記棟數，來視為成屋買氣，並且搭配實價所公布的預售屋交易量，兩者綜合觀察，才會比較客觀。

陳傑鳴表示，去年雖有新青安，但房市並沒有數字顯現的那麼好，雖然守住30萬棟，但扣除第一次所有權登記的14.9萬棟，實際成屋交易僅15.8萬棟，是近6年新低，直逼2016-2017年的房市最低點，顯示成屋市場買氣仍相當低迷。

今年第一季六都累計總買賣移轉棟數為6.3萬棟，年增28%，但今年第一季第一次登記棟數高達4.3萬棟，年增幅度高達39%，顯示有大量交屋數據「灌水」在買賣移轉件數中，實際買氣成長，並非如數據看起來的那麼好。

陳傑鳴指出，去年8月政府推出新青安房貸後，房市買氣確實止跌回升，但目前房市買氣絕對還不到火熱的階段，購屋者在看到相關火熱資訊時，一定要謹慎判讀，避免誤判市況而輕易追高買房。

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