快訊

土耳其纜車塔架倒塌！車廂撞擊解體1死7傷、近200人受困高空

被投訴到壓力爆表離職 教保員淪為人人可喊打的職業

基努李維被爆要婚了！認定藝術家女友「靈魂伴侶」 自家豪宅辦庭院婚禮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保平安！高市8至15層大樓公安檢查 每件最高補助20萬

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
3年前高雄城中城大火事件過後，高市針對8至15層住宅大樓全面盤檢，今年則首辦安檢補助。圖／本報資料照
3年前高雄城中城大火事件過後，高市針對8至15層住宅大樓全面盤檢，今年則首辦安檢補助。圖／本報資料照

2021年高雄城中城發生大火後，高市府全面盤檢大樓公安，最近地震頻傳，大樓公安更不可輕忽，高雄市今年首度針對8至15層住宅大樓推出安檢補助，11月1日前將申報缺失全數改善完成並取得查核合格通知書，每件最高補助20萬元。

高雄市今年首度針對8至15層住宅大樓推出安檢補助，11月1日前將申報缺失全數改善完成並取得查核合格通知書，每件最高補助20萬元。記者王昭月／攝影
高雄市今年首度針對8至15層住宅大樓推出安檢補助，11月1日前將申報缺失全數改善完成並取得查核合格通知書，每件最高補助20萬元。記者王昭月／攝影

高雄市工務局長楊欽富表示，依據工務局111年公安申報檢查結果統計顯示，大樓共用部分的缺失態樣，以安全梯的防火門損壞、安全梯設置門檻或使用易燃材料裝潢等項目最常見。為協助大樓儘早改善完成，工務局今年首次辦理缺失改善補助，希望提升住宅大樓公共空間的防火避難設施安全使用。

工務局表示，「公共安全檢查缺失項目改善補助」受理至今年11月1日，依實際需要分項單價覈實補助，4項改善項目合計最高補助20萬元；各項缺失改善補助單價，安全梯的防火門損壞更新，最高補助1.5萬元、門弓器及門把等五金配件更換，高補助1千元、門檻拆除或施作斜坡每處最高補助1000元、安全梯拆除易燃材料每案最高補助1萬元。

工務局指這次補助資格為8至15樓住宅大樓，補助對象為大樓管委會或管理負責人，已辦理公安申報且將申報缺失全數改善完成，並取得「查核合格申報結果通知書影本」，都可提出申請補助。

公安 地震 安檢 高雄市

延伸閱讀

遙控誘捕籠出動！天王星留樓梯給貓雞逃生 人工撿回住戶相冊、金飾

台南建案開挖釀鄰宅傾斜…疑「管湧」淘空地基 工務局揭原因跟它有關

影／台南新建大樓傾斜疏散周邊住戶 黃偉哲：鄰損建商要負責

台南又見大樓開挖造成民宅傾斜 民代疑花蓮地震後加劇

相關新聞

台積電來嘉設廠 立仁高中首次標售校外建地意外沒人領標…原因曝

台積電落腳嘉科園區帶動房市上漲，天主教嘉義教區創辦的嘉義市立仁高中董事會委託不動產投資顧問公司戴德梁行，公開標售學校正對...

保平安！高市8至15層大樓公安檢查 每件最高補助20萬

2021年高雄城中城發生大火後，高市府全面盤檢大樓公安，最近地震頻傳，大樓公安更不可輕忽，高雄市今年首度針對8至15層住...

不動產估價師公會全聯會改選 郭國任連任理事長

中華民國不動產估價師公會全國聯合會11日舉行理事長改選，郭國任順利連任。郭國任表示，估價師公會長期以來持續深化凝聚產業共...

房市又熱買房要快？專家曝真實數據：別被騙了

房市買氣又火爆了？根據內政部統計資料，六都今年第一季建物買賣移轉6.32萬棟，不只較去年同期大增28.3%，也創下201...

長榮集團分家...申讓持股啟動 出售長榮航、中再保股票

長榮集團加速啟動分家，長榮國際（EIC）昨（12）日公告申讓出售長榮航及中再保持股，其中出售長榮航持股3萬張，出售中再保...

吃巧克力要看極端氣候臉色 一噸可可漲贏輝達、飆31萬天價

今年的巧克力，不只更貴，還會更小。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。