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保平安！高市8至15層大樓公安檢查 每件最高補助20萬
2021年高雄城中城發生大火後，高市府全面盤檢大樓公安，最近地震頻傳，大樓公安更不可輕忽，高雄市今年首度針對8至15層住宅大樓推出安檢補助，11月1日前將申報缺失全數改善完成並取得查核合格通知書，每件最高補助20萬元。
高雄市工務局長楊欽富表示，依據工務局111年公安申報檢查結果統計顯示，大樓共用部分的缺失態樣，以安全梯的防火門損壞、安全梯設置門檻或使用易燃材料裝潢等項目最常見。為協助大樓儘早改善完成，工務局今年首次辦理缺失改善補助，希望提升住宅大樓公共空間的防火避難設施安全使用。
工務局表示，「公共安全檢查缺失項目改善補助」受理至今年11月1日，依實際需要分項單價覈實補助，4項改善項目合計最高補助20萬元；各項缺失改善補助單價，安全梯的防火門損壞更新，最高補助1.5萬元、門弓器及門把等五金配件更換，高補助1千元、門檻拆除或施作斜坡每處最高補助1000元、安全梯拆除易燃材料每案最高補助1萬元。
工務局指這次補助資格為8至15樓住宅大樓，補助對象為大樓管委會或管理負責人，已辦理公安申報且將申報缺失全數改善完成，並取得「查核合格申報結果通知書影本」，都可提出申請補助。
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