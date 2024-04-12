航空雙雄 強攻南台灣

航空雙雄搶進南台灣市場。長榮航（2618）高雄-香港航線昨（12）日首航，5月15日起再增為每日二班；華航（2610）從去年底至今已新增新加坡、日本沖繩及大阪航班，4月19日起高雄-東京成田更將增為每周10班。兩大航空公司瞄準小港國際機場直接出發，增加南部人口旅遊及商務洽公便利性。

長榮航昨日為歡慶高雄-香港新航線開闢，特別於高雄國際航空站舉行首航活動，公司總經理孫嘉明表示，香港航線是長榮航現有航點中，班次最密集、座位數最多的航線。

此次開航完整了在港澳航線布局的最後一塊拼圖，成為唯一經營高雄-香港、高雄-澳門、桃園-香港、桃園-澳門四條航線的航空公司。

5月15日起高雄-香港增為每日二班後，搭配桃園-香港每周53班，台港航線將來到每周67班；同時，搭配高雄-澳門每周三班、桃園-澳門每周14班，每周將有84班由高雄或桃園飛往港澳地區，密集的航班與多元航線組合，提供旅客更加彈性行程規劃。

孫嘉明指出，長榮航高雄-香港航線的開闢，不只是著眼方便南台灣鄉親赴港的便利空中交通，更期待藉由不同航點進出的便利性，吸引香港民眾南進北出或北進南出，更加活絡台灣觀光旅遊。

據了解，長榮航目前從高雄出發的航點包括東京成田、大阪、福岡、上海浦東、澳門及首爾仁川，加上新開航高雄-香港，從高雄出發的航點數達到七個；7月1日起，高雄-首爾也將由每周四班增為六班，屆時自高雄出發航班將達每周49班，提供南台灣民眾更便捷服務。

至於華航也長期深耕高雄市場，疫後更是積極布局高雄航線，陸續開航首爾金浦、復航新加坡及沖繩，大阪、曼谷、香港等航點持續增加班次；4月19日起高雄-東京成田更將增為每周10班，近一年來高雄航班數較疫情前恢復超過八成。

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