長榮張家四兄弟 都有「鈔能力」圓夢
長榮帝國版圖再度動盪，長榮國際4月3日董事會大地震董事長換人做，為長榮集團海空分治投入震撼彈。其實長榮集團去年已開始分產，兄弟四人都手握數百億元現金，是有實力表態實現自己夢想時候到來。
長榮集團經營權之爭再掀波瀾，日前張榮發小兒子張國煒以巴拿馬長榮國際（EIS）股東身分對巴拿馬長榮國際（EIS）出售資產給長榮海運（2603）提出質疑；長榮國際4月3日董事會換董事長，可以解讀長榮國際決策權回到張國華掌控之中，董事會也同時通過出售長榮航空及中再保股權，長榮國際加速執行賣股動作，讓想要拿下長榮航空及中再保經營權的人出手承接。
熟悉長榮集團人士分析，長榮國際董事會通過將出售持有長榮航（2618）約9.85％及中再保33.29％股權，現在開始賣股，顯示長榮集團朝著解散及處分控股公司資產方向挺進，似乎也代表著張家老大跟老三合作關係還沒有破局。
未來一個月，長榮國際要賣出兩檔股票，雖然張數不多，四兄弟誰進場買進，就可看出問鼎經營權決心，老三張國政能否增加長榮航空持股，將左右這場戰局。
依張國華規劃，家族走向分治，四兄弟若有興趣想要經營哪一家公司，可自行增加持股。據了解，巴拿馬長榮國際（EIS）今年初已經平均分配給四位兄弟各自高達數百億元現金，大家可說是口袋銀彈滿滿。
張國華喜歡海運，據了解，他個人已將不少資金都壓進去長榮海，增加海運及鋼鐵等相關事業持股。對航空念念不忘的老三張國政，到底有沒有買股也令市場好奇。熟悉公司治理專家指出，張國政要吃航空持股方法很多，包括直接向長榮國際買下，或是從集中市場敲進等。
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