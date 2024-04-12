長榮集團分家...申讓持股啟動 出售長榮航、中再保股票

長榮集團加速啟動分家，長榮國際（EIC）昨（12）日公告申讓出售長榮航（2618）及中再保（2851）持股，其中出售長榮航持股3萬張，出售中再保1萬張，預計一個月內轉讓完畢。

外界解讀，隨長榮國際開始賣出，是在提醒老三張國政要開始進場買進，取得兩家公司經營權。

長榮國際申讓長榮航及中再保概況 圖／經濟日報提供

長榮國際是長榮航空最大股東，去年已分批賣出長榮航空持股，到目前為止還未賣完，4月3日長榮國際董事會後，依董事會決議，開始分批啟動出售長榮航及中再保持股，未來將從一般市場賣出。

法人分析，如此，大家也沒有辦法判斷是否由老三張國政買走。

長榮集團在創辦人張榮發逝世後掀起經營權之爭，一度弟弟派加上姊夫鄭深池結盟，成功入主長榮國際董事會，老大張國華在最艱困情況下穩住長榮集團長榮鋼、長榮航、榮運及長榮海運各大上市公司經營權，後來弟弟派結盟瓦解，長榮集團兄弟開始推動寧靜分家，去年底將巴拿馬商長榮國際（EIS）及長榮國際資產陸續換現金分給大家，四個兄弟口袋都現金滿滿。

根據消息指出，老大張國華不斷提醒老三張國政要加碼長榮航空及中再保的持股，4月3日長榮國際董事會解任支持老三張國政的董事長，新任董事長換成支持老大的董事葉佳全接任，董事會也通過賣出長榮航及中再保股票，現在也開始執行，代表著長榮集團在加速分家。

長榮國際控有中再保、長榮航及立榮航空等公司股權，昨天長榮航及中再保公告，大股東長榮國際將出售持有部分股權，長榮國際持有長榮航持股為53.22萬張、持股比重9.86%，這次公告出售張數為3萬張，持股還有50.22萬張。

至於長榮國際持有中再保26.64萬張，持股比重約33.29％，這次出售1萬張，持股還有25.64萬張。

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