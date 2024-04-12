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豐邑機構全面展開震後免費建物巡檢 守護社區住戶安全

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
面對臺灣地震頻繁，豐邑機構一直致力於研究和採用更安全的建築工法。豐邑機構提供
面對臺灣地震頻繁，豐邑機構一直致力於研究和採用更安全的建築工法。豐邑機構提供

403花蓮大地震造成嚴重災情，為確保社區住戶安全，豐邑機構表示，第一時間即成立「災後社區巡檢技術團隊」，出動人員陸續至北部與中部的豐邑社區進行免費巡檢，避免地震對社區及住戶造成安全威脅。

4月3日上午花蓮發生芮氏規模7.2強震，地牛翻身，全臺有感，為花蓮民眾生活與安全帶來重大影響及傷害，對於強震造成花蓮的意外災害，豐邑機構深感遺憾與關懷。

為了守護豐邑家園，讓上萬戶居民安心，豐邑機構於地震後立刻成立「災後社區巡檢技術團隊」，無償投入大量人力、物力與時間，與第三方專業人員合作進行判讀分析，陸續勘查各社區，送上關懷，並逐一展開建物巡檢工作，維護社區建物安全。

豐邑機構表示，震後社區巡檢查驗重點著重於大樓整體建物結構，像是大樓地下室、樓梯間、外牆面與樑柱等處。豐邑技術團隊透過實地勘查檢測，確保社區內每處建築物的結構穩固。團隊也於巡檢後提供社區建議，若住戶有其他住家問題，則提供各社區官方LINE，住戶可直接聯繫專人服務。

有鑑於臺灣地震頻繁，為了強化社區建物的避震能力，除了地震後的維護檢修，在改建時的工法也尤為重要，豐邑機構強調，公司一直致力於研究和採用更安全的建築工法。

當地震發生時，通常建物一樓是承載最大壓力之處，為了讓一樓達到抗震效果，豐邑機構採用「柱主筋不在1樓搭接」，可強化柱筋不因地震折損，強化耐震，更加安全。

此外，為了進一步加固建築結構，工程團隊使用「鋼模柱工法」，灌漿時不易漏漿，確保混凝土品質，雖然施工繁瑣，但亦可提升建物強度。

除了震後免費建物巡檢，豐邑機構也強化住戶的地震安全宣導，提高住戶面臨天災緊急應變能力。

地震 強震

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