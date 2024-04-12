台中市南屯最後4字頭！楓樹特區華相「楓Park」吸睛

位於台中市南屯「楓樹特區」的指標新案華相「楓Park」最近落成交屋，此案銷售已突破九成，相較於周邊八期重劃區每坪單價坐5望6、13期重劃區站上6字頭，此案訴求「南屯最後4字頭房價」，引起購屋人高度關注。

台中市近幾年屯區發展快速且完善，南屯八期成熟是重要里程碑，文心秀泰、COSTCO美式商圈，聯手帶動南屯的豐美生活，獲得消費者青睞。

如今，單元五、13期重劃區也陸續進入開發階段，各大建商搶進推案，勢必帶動人口移入、新商圈成形，為南屯再挹注一波繁華動能。

華相建設董事長王忠正表示，大南屯區沿著七期市政而下，是台中市區最具生活前景地段之一，整合了未來願景、醫療照護、成熟生活及交通樞紐等利多。

其中，「楓樹特區」地處各項利多中心點，成為南屯區最重要一塊拼圖，一舉拼合了七期、八期、單元五、13期、中山醫、烏日高鐵副都心等，是構成台中市區怡居新富軸線的重心中點。

市調指出，13期重劃區啟動，單坪價格已穩坐6字頭；八期重劃區憑藉完善生活機能，新案開盤坐5望6；烏日高鐵副都心，18萬坪超級娛樂購物城題材發酵，大型集團投資開發不斷，未來一片看好，近期新案叩關5字頭。

而南屯楓樹特區以黃金重心地位鄰接其中，左右逢源。其中又以緊靠黎明商圈、千坪楓香公園第一排區段最為精華。

多次榮獲「國家卓越建設獎」的華相建設，攜手國家級工程營造大廠麗明營造，在此精華區段推出指標個案華相「楓Park」，以南屯房市最後4字頭價格，吸引剛性需求自住客搶進。

華相「楓Park」基地面積達1,348坪，華相建設特別聘請建築名人李明哲、公設大師蘇朝坤、景觀巨匠鄒騰增聯手規劃，以盎然跳島露台營造宜居質感，透過金屬隔柵形塑設計質地，更為生活保有隱私。

華相建設總經理王世榮表示，此案一樓基座特別以石材施作，嶄露建築氣度內斂沉穩；溫潤典雅人文公設包括梯廳、迴廊、閱讀室等，也顯現星級飯店的精緻氛圍。

華相「楓Park」的庭園植栽，是公司團隊特別前往台東挑選，經細心移植、養護後所栽種完成；透過細膩的規劃，塑造出一片堪比七期豪宅的庭園美景。

同時也將周圍環境的豐富綠意，延攬到每一位住戶的生活之中，低樓層樹梢戶更因此成為精華戶別，窗外、露台前放眼即可將豐翠的庭園景致盡收眼底。

王世榮強調，面對市場建案坪數日益縮減的趨勢，華相看重的不僅止於當前，更願意跨出向前思考，規劃難得的40至52坪、3至4房充裕空間，讓每一位住戶，回家有風景，放眼有願景。 楓樹特區華相「楓Park」落成，右起為華相董事長王忠正、總經理王世榮。記者宋健生/攝影 華相「楓Park」以南屯房市最後4字頭價格，吸引剛性需求自住客搶進。記者宋健生/攝影

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