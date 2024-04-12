保瑞藥業以股權轉換取得保瑞生技全數股權 為整合資源、擴大營運
為整合資源並擴大營運規模，保瑞（6472）12日董事會決議，以股份轉換方式取得子公司保瑞生技全部股份，用以提升長期營運績效及競爭力。
此次換股比例為，以保瑞藥業普通股1股換發保瑞生技普通股14.205股。保瑞藥業將發行新股予保瑞生技之其他股東，預計發行新股計普通股1,657,656股，每股面額新台幣10元，總計新台幣16,576,560元。暫定股份轉換基準日為2024年7月26日。
保瑞藥業表示，保瑞生技為直接持有65.7%股份比例之子公司，本股份轉換案完成後，除提升長期營運績效及競爭力外，對於公司之每股淨值及每股盈餘並無重大影響。
保瑞藥業今日收盤價為790元，下跌27元、跌幅3.3%。
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