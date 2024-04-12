長榮集團啟動分家！長榮國際公告出售長榮航及中再保的持股
長榮集團啟動分家！長榮國際公告出售長榮航（2618）及中再保（2851）的持股，出售長榮航持股3萬張，出售中再保1萬張。這是繼4月3日長榮國際董事會後，依董事會決議開始啟動出售長榮航及中再保的持股，未來將從一般市場賣出，沒有辦法判斷是否由老三張國政買走。
長榮航空及中再保今天公告大股東長榮國際將出售持有持股，長榮國際的持股降為53.22萬張、持股比重仍為9.86%，這次公告出售的張數為3萬張，持股還有50.22萬張；至於長榮國際持有中再保26.64萬張，持股比重約33.29％，這次出售1萬張，持股還有25.64萬張。
長榮集團經過搶經營權大戰後，老大張國華穩住長榮集團各上市公司的經營權；去年長榮集團兄弟開始推動寧靜分家，將巴拿馬商長榮國際（EIS）及長榮國際資產換現金分給大家；近日因為長榮國際董事會直接換了支持老大張國華的人選，長榮國際也在董事會後，開始分批出售手中持有的長榮航及中再保，代表著長榮集團兄弟分家的動作更快了。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 電費沒調「3月租金狂漲」！房仲指居住成本愈來愈高：換約會很有感
▪ 少子化與房價脫鉤？專家直指兩原因：高科技產業進駐的縣市較亮眼
▪ 台積電設廠效應發威？清景麟林聰麟：今年房市北到南會「好得不得了」
▪ 震不斷！專家：危老案三大難題重建之路難走
▪ 新青安讓40k族輕鬆買房？他愣喊「唬爛」 內行曝1招：超級賺
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言