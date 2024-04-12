長榮集團啟動分家！長榮國際公告出售長榮航及中再保的持股

長榮集團啟動分家！長榮國際公告出售長榮航（2618）及中再保（2851）的持股，出售長榮航持股3萬張，出售中再保1萬張。這是繼4月3日長榮國際董事會後，依董事會決議開始啟動出售長榮航及中再保的持股，未來將從一般市場賣出，沒有辦法判斷是否由老三張國政買走。

長榮航空及中再保今天公告大股東長榮國際將出售持有持股，長榮國際的持股降為53.22萬張、持股比重仍為9.86%，這次公告出售的張數為3萬張，持股還有50.22萬張；至於長榮國際持有中再保26.64萬張，持股比重約33.29％，這次出售1萬張，持股還有25.64萬張。

長榮集團經過搶經營權大戰後，老大張國華穩住長榮集團各上市公司的經營權；去年長榮集團兄弟開始推動寧靜分家，將巴拿馬商長榮國際（EIS）及長榮國際資產換現金分給大家；近日因為長榮國際董事會直接換了支持老大張國華的人選，長榮國際也在董事會後，開始分批出售手中持有的長榮航及中再保，代表著長榮集團兄弟分家的動作更快了。

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