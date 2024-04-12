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西門町商圈行情復甦 成都路店面月租金近34萬、店租達高點約75成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
西門町。圖／聯合報系資料照片
西門町。圖／聯合報系資料照片

最新一筆西門町成都路店面，過去全盛時期店租45萬元，不過經歷疫情衝擊下，2021年一度月租30萬元，今年則是2月底以33.6萬元出租，短期租金是全盛時期約75成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，西門町在疫情過後先是內需復甦，西門町迎來第一波商機，後面國際觀光客回流，則是進一步讓西門町的空置狀況改善，今年預估來台旅客人次挑戰千萬人次，有機會逐步回復到疫情前的水準。

不過即便如此，曾敬德指出，西門町店租行情水準距離全盛時期還有段差距，主要觀光人口的組成出現改變，過去區域行情租金有高水準，主因先前購買力最強的陸客未回籠，若未有其他國家的觀光客填上空缺，西門町租金恐怕還是難以回到過去的盛況。

此次揭露西門町店面位於成都路41號，2018年該店面月租45萬元，每坪月租金達1.13萬元，當時來台旅客人次有1,107萬人，是西門町的輝煌年代。

之後疫情衝擊，2021年3月月租金降到30萬元，不過當年度就已經訂有租金調漲條款，第一年租金為30萬元，第二年租金為35萬元整，第三年租金為40萬元，第四年租金為45萬元，最後由保養品牌承租。

疫情 租金

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