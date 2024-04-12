SCFI運價指數連2漲 周漲幅0.66%、遠東至南美走勢強勁

清明連假後，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數12日出爐，最新一期的運價指數上漲11.61點至1757.04點，周漲幅0.66%。四大航線表現平平，遠東地區至南美運價走勢最強勁，每TEU(20呎櫃)漲幅達17.68%。

根據最新一期出爐的運價，四大主要航線包含遠東地區到歐洲、地中海、美西及美東都下跌，主要是南半球航線上漲帶動運價走升，每TEU(20呎櫃)價格來到3,627美元、飆漲545美元，漲幅達17.68%，亞洲到西非價格也是大漲9%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,971美元，較前一期下跌26美元，跌幅1.3%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,010美元，較前一期下跌4美元，跌幅0.13%。

遠東到美西每FEU(40呎櫃)達3,205美元，較前一期下跌103美元，跌幅3.11%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4,179美元，較前一期下跌180美元，跌幅達4.12%。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周下跌2美元；遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周上漲7美元；遠東到東南亞每TEU較前一期下跌3美元，跌幅1.06%；遠東到韓國每TEU較前一周持平。

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