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全新世代 BMW 旗艦據點 BMW台北汎德北士科5S展示暨服務中心動土

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
台北汎德北士科服務據點動土。（汎德提供）
台北汎德北士科服務據點動土。（汎德提供）

近年來BMW銷售量與市占率不斷攀升，為服務更多喜愛BMW的消費者，BMW台北汎德斥資超過新台幣11億元，以最高規格打造全新「BMW台北汎德北士科5S展示暨服務中心」，占地面積達1,200坪，未來將興建地上5層、地下4層，總樓地板面積達5,000坪的建築體，將提供可展示27輛的新車銷售賞車區以及BMW/MINI原廠認證中古車，另更包括原廠生活精品區與多達14個的售後維修工位與等全方位服務，預計於2027年第1季正式開幕。

未來，BMW台北汎德北士科5S展示暨服務中心將會是台北市最大的BMW旗艦展示據點，不僅腹地廣大也將具備寬敞舒適的停車與賞車環境，提供北部地區消費者及車主們更優質的銷售服務、頂級的鑑賞環境與更便利的售後保養維修服務。

全新BMW台北汎德北士科5S展示暨服務中心位於台北市北投區與士林區交界處的北投士林科技園區，鄰近士林、天母、北投等生活圈與捷運淡水信義線芝山站，擁有地利與交通之便能服務更多喜愛BMW的消費者，不僅以德國原廠5S最高硬體規格打造，符合Sales（銷售）、Survey（服務反饋）、Spare parts（零配件）、Service（售後服務）、Sustainability（永續經營）的五大標準，並將導入全新世代BMW展示中心設計概念 - BMW Retail.Next，藉由「燈光、動線、物件美學」三個層面的全面升級，重塑展示空間與消費者的共鳴與連結，增添更多貼近消費者的溫度，感受BMW對於顧客服務的重視及用心，讓所有消費者蒞臨展示暨服務中心時都能盡情享受新世代美學打造的人車共享生活體驗空間。

BMW 汎德 消費

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