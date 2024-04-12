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台塩生技推新品 綠迷雅「奢逆時御膚淨白精華乳」正式發表

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台塩生技12日舉辦綠迷雅系列頂級「奢逆時御膚淨白精華乳」新品發表會。照片／台鹽提供
台塩生技12日舉辦綠迷雅系列頂級「奢逆時御膚淨白精華乳」新品發表會。照片／台鹽提供

台塩生技12日舉辦綠迷雅系列頂級「奢逆時御膚淨白精華乳」新品發表會，質感女神方馨出席表示，面對忙碌緊湊行程，都靠台塩這支榮獲法國維多利亞美妝大賞「Top Innovation最佳創新獎」的產品高效保養！她大方分享，奢逆時御膚淨白精華乳一滴即富含50億顆膠原微粒精華，高效滲透，她自己使用後相當有感，也推薦給粉絲們寵愛自己。

出道20多年的方馨，與女兒的合照常被網友驚呼「姊妹臉」，亮麗外表全來自不懈的保養。方馨分享，日夜顛倒的工作節奏，膚況與氣色最易顯疲態，她首選高效率、質地好吸收的奢逆時御膚淨白精華乳，揮別瓶瓶罐罐，熟齡保養也能事半功倍，是她每天最放鬆的Me time。

臺鹽公司（1737）代理董事長劉雅娟表示，台塩生技擁有精良研發、產製膠原蛋白技術，20多年前即領先市場創建全台首家膠原蛋白GMP廠，身為膠原蛋白專家，臺鹽公司2024年突破市場現有技術，發表「次微米膠原蛋白包覆技術」專利，透過此先進技術，完整包覆蝦紅素、KAVA胡椒等成分，延長其活性與穩定性。

奢逆時御膚淨白精華乳內一滴即富含50億顆膠原微粒精華，每顆大小僅150~200奈米，直擊深層，亮白肌膚，由內而外散發真正的美麗。奢逆時御膚淨白精華乳勇奪美妝界奧斯卡之稱的法國維多利亞美妝大賞「Top Innovation最佳創新獎」優勝殊榮，經國際專業時尚評審團與試用者盲測後，因其高滲透性，光滑、柔潤的質地，以及迅速提亮肌膚之特點，深獲專家團好評。

臺鹽公司與靜宜大學化妝品科學系產學合作試驗，經由20位35-50歲女性試驗數據顯示，在連續4周使用奢逆時御膚淨白精華乳後，可有效遮瑕，使表面斑點面積與數量均減少15~18%，深層斑點數量與面積亦減少12~16%，同時提升逾31%的肌膚保濕、柔嫩度，肌膚綻現淨、亮、白，台塩生技邀請消費者共同見證奢逆時美顏奇蹟。

生技 精華 膠原蛋白

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