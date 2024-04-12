巧新擬5月中旬上市 在手訂單看到2030年底

汽車鍛造輪圈廠巧新科技今天表示，預計5月中旬掛牌上市，目前在手輪圈接案有效交貨合約看到2030年底。法人預估，巧新今年營收可年成長雙位數百分比，毛利率回到25%至30%區間，目標到2025年，營收達新台幣百億元。

巧新下午舉行上市前業績發表會，此次辦理現金增資2萬3529張，增資後股本從21.42億元提升至23.78億元，巧新將於5月中旬掛牌上市。

巧新目前銷售區域涵蓋北美、歐洲、日本等市場，國際超跑、豪華品牌客戶約42家。

展望訂單能見度，巧新表示，目前在手客製化輪圈接案，有效交貨合約看到2030年底。

展望未來營運，巧新指出，營運將射出成長三箭，包括落實ESG永續發展、持續綠色轉型；擴大全球不同產業市場的接單範圍，要成為移動產業鍛造產品解決方案者；並優化生產製程效率，提升毛利率和獲利能力。

巧新第1季自結合併營收19.5億元，較去年同期成長9%，主要受惠豪華新車市場銷售穩健，包括LEXUS、JLR、保時捷（Porsche）等歐美日系豪華品牌車廠客戶，對客製化輪圈訂單提貨量穩健，挹注巧新雲林廠、屏東新廠產能稼動率站穩水準。

展望今年營運，法人預估，巧新第1季毛利率有機會超越去年第4季的24.46%，第1季獲利年增率估達雙位數百分比，預估今年巧新鍛造輪圈出貨可年增13%至80萬顆，營收可年成長雙位數百分比，今年毛利率目標回到25%至30%區間，巧新目標到2025年，營收達百億元。

巧新董事會日前決議通過2023年配發現金股息每股2.0129元，股利配發率69.89%，巧新指出，未來將配發每股至少2元現金股利，配發率超過50%。

觀察客戶端，根據資料，巧新前5大客戶包括英國JLR、LEXUS（TOYOTA）、保時捷、BMW及賓士（Mercedes-Benz），巧新鍛造鋁圈已交付32款電動車，61款開發中。

在電動車布局，法人指出，目前巧新電動車應用業績占比約10%，預期目標今年電動車應用業績比重提升至20%，今年再生鋁使用率可提升至50%。巧新在電動車客戶包括賓利（Bentley）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）等豪華車款，也切入電動車跑車車款。

產能布局方面，巧新主要在台灣雲林（H廠、一廠、二廠、竹圍廠）、德國、台灣屏東（一廠、二廠）設立廠區。法人指出，巧新2023年銷售71萬顆輪圈，屏東廠生產15萬顆，其餘為雲林斗六廠生產，屏東廠去年第4季損益兩平，德國塗裝廠去年轉盈。

觀察營收分布，2023年鍛造鋁圈占巧新整體營收比重85%，鋁材占比8%，鍛造鋁懸吊系統零件等其他產品占比7%。從市場來看，去年歐洲業績占比55%，其中英國占25%、德國占23%，美洲占比24%，台灣占21%。

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