豐邑機構全面展開地震後免費建物巡檢 要守護社區住戶安全

403花蓮強震全台有感，對於強震造成花蓮的意外災害，豐邑機構深感遺憾與關懷。為確保豐邑社區住戶安全，身為建築業的一員，豐邑機構已於第一時間出動人員，分赴北部與中部的豐邑社區進行免費巡檢，避免地震對於民眾造成安全威脅。

為守護豐邑家園，讓上萬戶居民安心，豐邑機構於震後即成立「災後社區巡檢技術團隊」，無償投入大量人力、物力與時間，與第三方專業人員合作進行判讀分析，陸續勘查各社區，送上關懷，並一一展開建築物巡檢工作，維護社區建物安全。

震後社區巡檢查驗重點著重大樓整體建物結構，像是大樓地下室、樓梯間、外牆面與樑柱等處。豐邑技術團隊透過實地勘查檢測，確保社區內每處建築物的結構穩固。最後，團隊也會於巡檢後提供社區建議，若住戶有其他的住家問題，豐邑機構也提供各社區官方LINE，住戶可直接聯繫專人服務。

有鑑於臺灣地震頻繁，為強化社區建物的避震能力，除了地震後的維護檢修，興建中的工法也尤為重要，豐邑機構持續研究和採用更安全的建築工法。當地震來時，通常建物一樓是承載最大壓力之處，為了讓一樓達到抗震效果，豐邑機構採用「柱主筋不在1樓搭接」，可強化柱筋不因地震折損，強化耐震，更加安全。此外，為了進一步加固建築結構，工程團隊使用「鋼模柱工法」，灌漿時不易漏漿，確保混凝土品質，雖然施工繁瑣，但亦可提升建物強度。

豐邑機構關切社區住戶安全，403地震後，豐邑技術團隊不僅針對建物外觀結構的檢查，更加重視對住戶生活各方面的保障，同步留意社區內其他可能存在的安全隱患，例如社區公共空間的照明是否足夠、疏散通道是否暢通無阻、消防設施是否完善等。

除了震後免費建物巡檢，豐邑機構也將強化住戶地震安全宣導，提高住戶面臨天災緊急應變能力。豐邑團隊將持續關注社區安全議題，致力營造一個更安全、高品質與舒適的居住環境，好讓豐邑社區的住戶感到安心、放心與貼心。

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