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西屯預售均價衝7字頭、大里梧棲卻下修 專家點關鍵

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中房市示意圖。記者游智文攝影
台中房市示意圖。記者游智文攝影

受惠於重劃區等議題，台中房市蓬勃發展，住商機構彙整實價預售交易，台中市第一季以西屯區房價表現最佳，該區新案均價已近7字頭，至於南屯、南區則為房價漲幅最高行政區。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，西屯以七期重劃區聞名，坐穩區域房價龍頭；南屯重劃區議題濃厚，南區則是機能便捷的市區，同屬交易熱區，價格保值。

根據住商機構統計，台中市各行政區2024年第一季新案成交行情，西屯區房價表現最優越，今年第一季預售案平均單價達69.6萬元，已相當於新北市三重、板橋等第一環行政區房價。

賴志昶指出，西屯為台中市府所在地，且與南屯區交界的七期重劃區，已是商業發展重鎮，區域又有台中國家歌劇院、秋紅谷廣場等休憩設施，地段優勢加持，讓區域新案均價穩居台中領頭羊。

觀察實價資料，台中房價漲幅最高行政區，分別為南屯、南區，住商不動產中區執行協理賴萬指出，南屯重劃區議題相當濃厚，早期除鄰近的七期重劃區，還有坐擁台中首家Costco的八期重劃區，近期又有嶺東建功重劃區、十三期重劃區等議題，吸引各大建商爭搶插旗，讓區域新案單價已站穩5~6字頭。

南區則屬發展成熟的市區，區域內有中山醫大、中興大學等大學學區，又有台鐵、捷運綠線雙鐵在此交會，商圈、生活機能便捷，區域價格頗具支撐力道。

另值得注意的是，大里、梧棲雙雙出現新案單價微幅修正，賴志昶表示，此兩處近一年新案房市有一共同之處，去年初都有多戶型的指標社區推出，衝高區域行情，但今年初受限於政府打炒房等因素，建商推案回到中市蛋黃區，讓山線、海線行政區新案表現略遜一籌。

不過，整體而言，台中市近期各大重劃區相繼推出，增添區域不少話題，隨著台中捷運綠線通車，更讓房市具發展潛力，未來部分區域房價，有機會挑戰新北市蛋黃行政區水準。

台中各區預售單價統計。資料來源／住商機構
台中各區預售單價統計。資料來源／住商機構

房價 房市 重劃區

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