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全台蝸居化！ 七都1房交易占比激增、台中排第二

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永慶房產集團觀察近五年六都和新竹縣市住宅交易中房數的占比變化，台北市1房交易占比從4.9%飆至19%。示意圖／永慶房屋提供
永慶房產集團觀察近五年六都和新竹縣市住宅交易中房數的占比變化，台北市1房交易占比從4.9%飆至19%。示意圖／永慶房屋提供

受高房價影響，主要都會區小宅化現象已成趨勢。永慶房產集團根據實價登錄資料，觀察近五年六都和新竹縣市屋齡超過2年的成屋各房數交易量占比變化，台北五年間1房占比增加近15個百分點，2023年占比高達近二成最高。

其餘五都和新竹縣市一房產品交易占比五年間亦有明顯增幅。反之3房、4房以上產品交易占比全面下降。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2023年台北、新北、台中三都的1房交易已超過10%，5年來台北、台中1房占比增幅皆超過10個百分點，台北2023年1房占比為19%，為七都最高，台中占比14%排名第二。

陳金萍指出，近年來房價高漲，雖雙北房價漲勢不如其餘五都明顯，但房價維持高檔，對許多民眾而言已不堪負荷，不少購屋族群迫於現實層面，而選擇面積較小的房屋，這也是讓雙北以及台中1房占比超過一成的主因。

除了台北和台中增幅最多外，新北、桃園、台中和台南近五年也都增加7個百分點以上，顯示在高房價與少子化的狀況下，降低民眾購屋空間的需求，蝸居時代來臨，1房產品交易熱度攀升。

觀察2023年七都成屋各房數交易量的占比，3房仍是目前市場交易主流，但是交易占比卻明顯下降。陳金萍分析，民眾為了追求較好的居住品質，只要在購屋預算許可下，仍會優先選擇坪數較充裕的3房產品，尤其是有二個小孩的四口家庭或是有年邁的父母親需照顧，買房時3房就會是首選。

不過近年來因薪資漲幅遠不及房價漲幅，不少縣市的購屋主力族群已無法負擔起3房大坪數的房價，也導致現今多數新建案轉推2房為主力產品，未來3房占比恐怕會逐年下降。

台南的4房以上比例達40%，是七都中唯一超過四成的都會區。陳金萍說明，台南因發展時間早，過去推案以透天厝為主力，具備持有土地與居住面積大等優勢，是台南民眾購屋時的首選。

觀察近一年台南4房以上的交易中，透天厝就達2766筆，貢獻比例達87%，也是4房以上占比會明顯高於其他都會區的主因。不過，近年來台南預售大量推案，主要以電梯大樓居多，再加上少子化與小家庭盛行的狀況下，4房以上占比已從2019年的44.9%小幅滑落至2023年的40%，預期未來台南4房以上比例會有下修的空間。

2019年與2023年七都各房數交易量占比。資料來源／永慶房屋
2019年與2023年七都各房數交易量占比。資料來源／永慶房屋

少子化 房價

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