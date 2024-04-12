全台蝸居化！ 七都1房交易占比激增、台中排第二

受高房價影響，主要都會區小宅化現象已成趨勢。永慶房產集團根據實價登錄資料，觀察近五年六都和新竹縣市屋齡超過2年的成屋各房數交易量占比變化，台北五年間1房占比增加近15個百分點，2023年占比高達近二成最高。

其餘五都和新竹縣市一房產品交易占比五年間亦有明顯增幅。反之3房、4房以上產品交易占比全面下降。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2023年台北、新北、台中三都的1房交易已超過10%，5年來台北、台中1房占比增幅皆超過10個百分點，台北2023年1房占比為19%，為七都最高，台中占比14%排名第二。

陳金萍指出，近年來房價高漲，雖雙北房價漲勢不如其餘五都明顯，但房價維持高檔，對許多民眾而言已不堪負荷，不少購屋族群迫於現實層面，而選擇面積較小的房屋，這也是讓雙北以及台中1房占比超過一成的主因。

除了台北和台中增幅最多外，新北、桃園、台中和台南近五年也都增加7個百分點以上，顯示在高房價與少子化的狀況下，降低民眾購屋空間的需求，蝸居時代來臨，1房產品交易熱度攀升。

觀察2023年七都成屋各房數交易量的占比，3房仍是目前市場交易主流，但是交易占比卻明顯下降。陳金萍分析，民眾為了追求較好的居住品質，只要在購屋預算許可下，仍會優先選擇坪數較充裕的3房產品，尤其是有二個小孩的四口家庭或是有年邁的父母親需照顧，買房時3房就會是首選。

不過近年來因薪資漲幅遠不及房價漲幅，不少縣市的購屋主力族群已無法負擔起3房大坪數的房價，也導致現今多數新建案轉推2房為主力產品，未來3房占比恐怕會逐年下降。

台南的4房以上比例達40%，是七都中唯一超過四成的都會區。陳金萍說明，台南因發展時間早，過去推案以透天厝為主力，具備持有土地與居住面積大等優勢，是台南民眾購屋時的首選。

觀察近一年台南4房以上的交易中，透天厝就達2766筆，貢獻比例達87%，也是4房以上占比會明顯高於其他都會區的主因。不過，近年來台南預售大量推案，主要以電梯大樓居多，再加上少子化與小家庭盛行的狀況下，4房以上占比已從2019年的44.9%小幅滑落至2023年的40%，預期未來台南4房以上比例會有下修的空間。 2019年與2023年七都各房數交易量占比。資料來源／永慶房屋

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